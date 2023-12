Пет начини како Французинките ќе се облечат за новогодишната ноќ: Ако сакате да се истакнете, облечете се вака

0 SHARES Сподели Твитни

Сè поблиску сме до новогодишната ноќ и сè што можеме да размислуваме е „Што ќе облечам?

Гледајќи ги најпопуларните сметки на Инстаграм на модерните Французинки, дојдовме до заклучок што е актуелно во колевката на модата.

Еве што ќе облечат Французинките за новогодишната ноќ:

1. Облечете се со пердуви

Изборот на боја зависи од вас, но нема како да не го привлечете погледот облечен во пердуви, пренесува Телеграфи.

View this post on Instagram A post shared by Julie Sergent Ferreri (@juliesfi)

2. Класичен црн фустан

Затоа што што може да биде попразнично од класичен црн фустан со кој можете да додавате накит по желба.

View this post on Instagram A post shared by @camillecharriere

3. Топ без ракави со ситници и црни панталони

Бидејќи сè што треба да направите е да се појавите и забавата ќе започне.

View this post on Instagram A post shared by Camille Rowe (@fingermonkey)

4. Плишано одело

Во денешно време, удобноста е потребна повеќе од кога било. Сакате да се чувствувате добро.

View this post on Instagram A post shared by Anne-Victoire Lefevre (@vikilefevre)

5. Црно фланелно и кожно мини здолниште

Затоа што телото треба да се прикаже сите партиски, нели?

View this post on Instagram A post shared by @camillecharriere

Пронајдете не на следниве мрежи: