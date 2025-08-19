Пет „најважни моменти“ од разговорите во Белата куќа меѓу Трамп, Зеленски и лидерите на ЕУ

0 SHARES Сподели Твитни

Клучни заклучоци од разговорите во Белата куќа меѓу Трамп, Зеленски и лидерите на ЕУОва се петте главни заклучоци од разговорите меѓу американскиот претседател Доналд Трамп, украинскиот лидер Володимир Зеленски и други европски лидери, за време на нивните средби во понеделник во Белата куќа, каде што главна тема беше војната во Украина.Безбедносни гаранцииВо значаен чекор кон договор, Трамп вети дека САД ќе бидат вклучени во обезбедувањето безбедносни гаранции за Украина.Американскиот лидер рече дека ќе има некаков вид безбедносни гаранции за Украина, но не откри дали тоа ќе вклучува и американски трупи.Трамп нагласи дека Владимир Путин „се согласил Русија да прифати безбедносни гаранции за Украина“.Тој додаде: „Мислам дека европските нации ќе преземат голем дел од товарот. Ние ќе им помогнеме и ќе го направиме многу безбедно.“Неговите коментари беа поздравени од европските лидери, а Урсула фон дер Лајен, претседателка на Европската комисија, рече дека е „добро да се чуе“ дека земјите работат кон „безбедносни гаранции слични на Членот пет“.Членот пет на НАТО е принципот дека нападот врз една членка се смета за напад врз сите.„Кога зборуваме за безбедносни гаранции, зборуваме за целата безбедност на европскиот континент“, рече францускиот претседател Емануел Макрон.Тој додаде дека една гаранција што би сакал да произлезе од каков било договор е дека Украина ќе може да има „кредибилна“ војска во „години и децении што доаѓаат“.Не е потребен прекин на огнот за мировен договорПретседателот Трамп изјави дека нема потреба од прекин на огнот во Украина бидејќи може да се постигне мировен договор додека Украина и Русија се во војна.„Не мислам дека ви е потребно примирје. Знаете, ако ги погледнете шесте договори што ги постигнав оваа година, сите беа во војна, јас не направив никакви примирја“, рече тој.„Знам дека можеби е добро да го имаме, но исто така можам да разберам, стратешки, зошто една или друга земја не би го сакала…“Но, германскиот канцелар Фридрих Мерц рече дека „сите би сакале да видиме прекин на огнот“.Тој им изјави на медиумите во Белата куќа: „Не можам да замислам дека следниот состанок ќе се одржи без прекин на огнот, па ајде да работиме на тоа и да се обидеме да извршиме притисок врз Русија“.Трамп подоцна возврати, велејќи дека не му е потребен прекин на огнот, но би го поздравил доколку е потребно.Трилатерален состанокАмериканскиот претседател рече дека „доколку сè оди добро денес“, ќе има трилатерална средба меѓу него, Путин и г-дин Зеленски.Вториот рече дека е подготвен за таков состанок, а Трамп потврди дека и Путин е подготвен.Макрон рече дека иако трилатералниот состанок е важен, потоа треба да се одржи „квадрилатерален“ самит.Не беше јасно дали Макрон мислел на состанок на кој учествува само Франција, или мислел на тоа дека НАТО, ЕУ или „коалицијата на добронамерните“ треба да биде четврта членка.Трамп првично рече дека ќе му се јави на Путин „веднаш по“ состаноците во Белата куќа, но на крајот го прекина разговорот со европските лидери за да му се јави на својот руски колега на средина од состанокот, според дипломат од ЕУ.„Размена на територии“„Треба да разговараме и за можни размени на територии“, рече американскиот претседател пред мултилатералните разговори со г-дин Зеленски и европските лидери.Тој рече дека таквите размени ќе мора да ја земат предвид „тековната линија на контакт“.Трамп додаде: „Тоа значи воената зона, воените линии што сега се доста видливи, всушност, многу тажно е да се видат и преговарачките позиции“.Ова доаѓа откако се вели дека Путин побарал да ја преземе контролата врз источните региони Донецк и Луганск во Украина за време на самитот во Алјаска со Трамп како услов за завршување на војната.Во замена, Русија ќе се откаже од другите украински територии што ги држат нејзините трупи, според неколку новински извештаи што се повикуваат на извори блиски до прашањето.Руските трупи моментално окупираат големи делови од двата региона, а во септември 2022 година, Москва објави дека формално ги анектира, заедно со регионите Херсон и Запорожје, во потег што Западот го отфрли и осуди како нелегален.Потсетете се дека Зеленски претходно ја отфрли можноста за предавање на која било територија на Москва.Зеленски носи поформална облека и го фали ТрампКога Зеленски последен пат се сретна со Трамп во Белата куќа во февруари, американскиот претседател го прекори што не носел одело, а потпретседателот на САД, Џ. Д. Венс, го обвини дека не покажал доволна благодарност за поддршката на САД за Украина.Но, овој пат украинскиот претседател носеше поформална облека и постојано му ја изразуваше својата благодарност на г-дин Трамп.Неговите воведни зборови во Овалната соба вклучуваа осум благодарности, главно до г-дин Трамп, но тој исто така ѝ се заблагодари на првата дама на САД Меланија Трамп, која му испрати писмо на Путин за децата киднапирани во Украина.

