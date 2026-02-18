Пет пијалоци кои помагаат при настинки и го зајакнуваат имунитетот

0 SHARES Сподели Твитни

Сите имате настинка, дури и наједноставните задачи како подготовка на оброк или пиење доволно течности можат да ви изгледаат како огромен напор. Грлото ви е гребано, носот ви е затнат, а сè што сакате да направите е да се скриете под покривките. Но, добрата вест е дека вистинските пијалоци можат да направат повеќе отколку само да ве хидрираат; тие всушност можат да помогнат во ублажување на симптомите и да го поддржат вашето тело додека се бори против болеста. Од топли, смирувачки супи до освежителни сокови полни со хранливи материи за зајакнување на имунитетот, нутриционистите истакнуваат пет лесни за подготовка пијалоци кои можат да направат голема разлика во тоа како се чувствувате, пишува EatingWell.

Супа со коски

Кога сте болни, малку работи се толку утешни како коскената супа. Тоа е класичен лек со причина.

„Секогаш кога имам настинка, сакам да пијам топла коскена супа. Таа е смирувачка, хидрирачка и совршена кога сум премногу болна за да зготвам целосен оброк“, вели нутриционистката Џејн Леверих.

Но, коскената супа не е само за утеха; таа е полна со хранливи материи кои можат да му помогнат на вашето тело да се опорави.

„Препорачувам супа бидејќи обезбедува течности, електролити, особено натриум, и аминокиселини кои ја поддржуваат хидратацијата и имунолошката функција, особено кога вашиот апетит е низок“, вели регистрираниот диететичар Витни Стјуарт.

Електролитите како натриумот се неопходни за одржување на рамнотежата на течностите во телото, што е особено важно кога губите течности преку потење или течење на носот. Во меѓувреме, аминокиселините како глицин и пролин, присутни во коскената супа, играат клучна улога во поправката на ткивата и ја поддржуваат целокупната имунолошка функција.

Топлината на супата, исто така, прави чуда за затнат нос.

„Топлите течности можат да помогнат во разредувањето на слузта во носот и да ја ублажат затнатоста, што може да ги ублажи симптомите на горните дишни патишта. Супата е исто така нежна за желудникот и лесна за толерирање кога не се чувствувате добро“, објаснува Стјуарт.

Кога заморот го прави готвењето невозможно, коскената супа е опција со малку напор, а голема награда.

„Поголемиот дел од времето, апетитот е сè уште присутен кога сте настинат. Но, чувството на замор може да го направи готвењето или подготовката на оброци застрашувачка задача“, вели Леверих.

„Останувањето хидрирана и пиењето хранливи пијалоци кои не бараат многу напор, како што е коскената супа, може да биде многу корисно во поддршката на вашето тело додека се опоравува“, додава тој.

Чај од ѓумбир со лимон и мед

Кога се чувствувате тажно, чајот од ѓумбир и лимон е смирувачки и ефикасен избор. Не само што е топол и утешен, туку е полн и со состојки кои можат да помогнат во ублажување на симптомите.

,,Ѓумбирот содржи биоактивни соединенија, како што се гингероли и шогаоли, кои имаат антиинфламаторни и антиоксидантни својства. Овие соединенија можат да помогнат во намалувањето на симптомите како што е гадењето“, вели Стјуарт.

Додавањето малку лимон го носи овој чај на следно ниво. Вкусот на цитрус не само што е освежителен, туку обезбедува и здрава доза на витамин Ц, кој е неопходен за поддршка на имунитетот.

„Лимонот додава витамин Ц, кој ја поддржува функцијата на имунолошките клетки, додека топлата течност ја поттикнува хидратацијата“, забележува Стјуарт.

За дополнително олеснување, додадете една лажичка мед. Медот не само што додава сладост, туку има и природни антимикробни својства кои можат да го смират болното грло. Некои истражувања дури сугерираат дека медот може да биде поефикасен од стандардната нега за подобрување на симптомите на инфекции на горниот респираторен тракт. Иако се потребни понатамошни студии за да се потврдат овие наоди, медот е широко достапна и прифатлива опција.

Сто проценти сок од портокал

Кога станува збор за борба против настинка, 100% сок од портокал е класика. Преполн со хранливи материи за зајакнување на имунитетот, тој е едноставен, но ефикасен начин да го поддржите вашето тело.

„100% сок од портокал е мојата главна препорака за пиење на почетокот на настинка. Чаша од 225 грама е одличен извор на витамин Ц и речиси ги задоволува вашите дневни потреби“, вели нутриционистката Кели Џонс.

Витаминот Ц го зајакнува вашиот имунолошки систем со поддршка на производството и функцијата на белите крвни клетки, кои се неопходни за борба против инфекции.

Но, витаминот Ц не е единствената ѕвезда во сокот од портокал.

„100 проценти сок од портокал содржи многу каротеноиди, како што се бета и алфа-каротен, кои се важни за функцијата на имунолошкиот систем“, додава Џонс.

За уште поголема поддршка на имунитетот, одлучете се за збогатена верзија на сок од портокал.

„Кога е збогатена, истата чаша сок е исто така добар извор на витамин Д, кој игра важна улога во регулирањето на имунолошките одговори и им помага на имуните клетки да се борат против бактериите и вирусите. Многу студии пронајдоа врска помеѓу ниските нивоа на витамин Д и зголемениот ризик од инфекции“, вели Џонс.

Зелен чај

„Зелениот чај не е само популарен пијалак, туку може да обезбеди и некои придобивки за имунолошкиот систем“, вели нутриционистката Кимберли Френсис.

Она што го прави зелениот чај посебен се неговите полифеноли, растителни соединенија познати по своите антиоксидантни и антиинфламаторни својства. Овие соединенија можат да го поддржат и здравјето на цревата, што игра централна улога во имунитетот.

„Околу 70 до 80 проценти од имунолошкиот систем се наоѓа во цревата, а зелениот чај содржи многу соединенија, вклучувајќи полифеноли, кои можат директно да го поддржат имунитетот“, вели Френсис.

Покрај неговиот потенцијал за зајакнување на имунитетот, зелениот чај нуди удобност во секоја голтка. Неговата топлина може да го смири болното грло, додека неговите хидратантни својства помагаат на вашето тело да се бори против болести.

Сок од брусница

Сокот од брусница е киселкаста и освежителна опција која нуди неколку здравствени придобивки, особено кога не се чувствувате добро. Тој е извор на витамин Ц, кој го поддржува здравјето на имунитетот со заштита на клетките од оштетување предизвикано од слободните радикали.

Брусницата содржи и уникатни антиоксиданси наречени проантоцијанидини, за кои е докажано дека ги намалуваат штетните бактерии во телото и ги штитат клетките од оксидативен стрес. Овие антиоксиданси можат да играат улога во поддршката на имунолошката функција и намалувањето на воспалението.

Следниот пат кога ќе имате настинка, не ја потценувајте моќта на она што е во вашата шолја. Овие едноставни, достапни опции можат да направат голема разлика во тоа како се чувствувате, нудејќи и удобност и поддршка додека вашето тело се опоравува. Без разлика дали пиете топол чај или уживате во чаша сок богат со хранливи материи, овие пијалоци се лесни начини да се грижите за себе кога ви е најпотребно.

The post Пет пијалоци кои помагаат при настинки и го зајакнуваат имунитетот appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: