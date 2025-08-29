Пет причини зошто Путин никогаш нема да ја заврши војната во Украина: Трамп мора да го знае ова

0 SHARES Сподели Твитни

Доколку американскиот претседател Доналд Трамп ја заврши руско-украинската војна со траен мир, тогаш сигурно ќе ја заслужи Нобеловата награда за мир . Но, клучниот збор е „траен“. За еден договор да трае подолго отколку што мастилото се суши на документот, тој мора да биде прифатлив за двете страни и прифатен од двете страни.Меѓусебното прифатливост подразбира одреден степен на рамномерно распределени добивки и загуби. Сè друго би било сфатено од едната страна како неправедно и неприфатливо, што веројатно би го осудило договорот на неуспех, според коментарот на порталот „Хил“ што го пренесуваме.Рамномерната распределба на добивките и загубите е во корист на агресорот. Во принцип, агресијата не треба да биде наградена со никаква добивка. Таа треба да биде казнета со загуби, или во форма на репарации или губење на стекнатата територија.Во овој момент, реалноста на моќта се судира со принципите и може да се покаже невозможно да се казни агресорот до степен што го заслужува. Компромисот може да стане неизбежен, дури и ако е неприфатлив за жртвата.“5 reasons Putin will never end his war in Ukraine” (@TheHillOpinion) https://t.co/HGo1HJzOYc— The Hill (@thehill) August 27, 2025Според тоа, постојат два легитимни и трајни начини за завршување на руско-украинската војна. Русија и Украина би можеле да постигнат договор што нема целосно да ги задоволи желбите на ниту едната страна, или Русија би можела да претрпи трансформација и доброволно да се откаже од својата империјалистичка војна.Во првиот случај, обете страни би биле незадоволни, но подеднакво. Ова би можело да ги одврати од барање одмазда или понатамошно влошување на односите. Со оглед на тоа што Русија во моментов одбива каков било компромис што не го задоволува нејзиното максималистичко барање за уништување на Украина, таа би можела да се согласи на таков договор само ако биде принудена од заедничкиот притисок на Украина, САД и Европа .Во вториот случај, Трамп би го охрабрил Владимир Путин да избега во Пјонгјанг , а потоа би поддржал кој било повеќе или помалку рационален руски лидер кој ќе го наследи. Јасно е дека Путин нема да му угоди на Трамп, што значи дека Трамп нема да има друг избор освен да го принуди да „гледа“ со тоа што ќе ги вооружи Украинците и ќе им дозволи да ги поништат руските територијални добивки.Во двата сценарија, Русија може да се доведе на преговарачка маса само со сила. Самиот Путин нема и не може да избере мир, факт што ниту Трамп ниту неговиот клучен советник, Стив Виткоф , се чини дека не го сфаќаат. Но, разбирањето дека Путин нема интерес за траен мир е првиот и најважниот чекор на патот кон мирот.Како што вели Томас Фридман ( Њујорк тајмс) : „Путин е лош човек, ладнокрвен убиец. Тој не е пријател на претседателот. Тоа е фантазијата во која Трамп избира да верува.“Сепак, да се биде ладнокрвен убиец е само половина од битката. Ова не е причината зошто Путин не сака мир.Причините за ова се бројни, има барем 5 од нив.Прво , Путин навистина верува дека украинската држава мора да биде уништена за да преживее Русија. Тоа е, се разбира, апсурдно, но исто така е и тврдоглава реалност. Истребувањето на Украинците како посебен народ е императив за Путин. Компромисот тука не е можен. Второ , Путин целосно се идентификувал со војната. Тоа е негова војна. Како последица на тоа, неговиот политички, а можеби и физички опстанок зависи од исходот на војната. И со оглед на тоа што војната уби или рани над еден милион Руси и уништи некогаш ветувачка економија, ништо друго освен убедлива победа не е исклучено за него.Трето , Путин знае дека кога и ако војната заврши, неколку стотици илјади демобилизирани војници, лути, агресивни и вооружени, ќе го нападнат руското општество како скакулци и дополнително ќе го зголемат веќе високото ниво на криминал. Путин знае од руската историја дека гладните, демобилизирани војници исто така можат да соборат режими.Четврто , Путин создаде воена економија од која имаат корист голем дел од населението и разни елити. Крајот на војната би значел транзиција од таков модел кон потрошувачка економија, соочувајќи се со тешкотии при прилагодување и потенцијално голем пад.Петто , војната му овозможува на Путин да се преправа дека Русија е сè уште голема сила. Штом војната заврши, Русите, а особено нивните елити, ќе сфатат дека нивниот „брилијантен лидер“ ја претворил земјата во приврзок на Кина и Северна Кореја . Евтините патни аранжмани за „Кралството на пустиникот“ нема да бидат мала утеха за загубата на престижот.Поуката од оваа приказна е очигледна.Ако Трамп навистина сака Нобелова награда за постигнување мир меѓу Украина и Русија, тој ќе мора да се справи со примарниот корен на војната: самиот Путин. Сè друго е лажен процес на преговори што може да произведе само лажен мир.Автор на коментарот е Александар Џ. Мотил, професор по политички науки на Универзитетот Рутгерс во Њуарк. Тој е експерт за Украина, Русија и СССР, како и за национализам, револуции, империи и теорија. Тој е автор на десет книги од нефикција, вклучувајќи ги „ Империјални краеви: Распаѓање, колапс и оживување на империите“ и „ Зошто империите повторно се појавуваат: Империјален колапс и империјално оживување во компаративна перспектива“ .

