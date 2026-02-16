Пет хороскопски знаци кои ќе имаат најголема среќа оваа недела

0 SHARES Сподели Твитни

Пет хороскопски знаци ги очекува многу поволен период од 16 до 22 февруари. Новата недела носи можност за самооткривање и ни помага да растеме и да се развиваме за време на сезоната на затемнувања. Затемнувањето на сонцето во Водолија на 17 февруари ја менува нашата перспектива, додека Месечината во Риби носи многу потребна надеж.

Сезоната на Риби започнува веќе следниот ден, што, со групирањето на планетите во тој воден знак, ќе создаде речиси магично искуство. Месечината во Овен на 19 февруари ќе ни помогне да ги прошириме нашите визии, а со поддршката на Сатурн во истиот знак, ова не е време да се откажеме од нашите соништа. Крајот на неделата, со Месечината во Бик, ќе ни овозможи да се собереме и да подготвиме планови за иднината, пишуваат астролозите на порталот YourTango.

Водолија

Сончевото затемнување во вашиот знак е пресвртница. Неделата носи зголемен интензитет, но тоа е само подготовка за да се чувствувате поудобно во центарот на вниманието. Средината на неделата, влегувањето на Сонцето во Риби, каде што се спојува со Меркур и Венера, носи извонредна енергија и ќе биде совршен одмор по затемнувањето.

Планирајте го вашиот следен одмор, почастете се со вашата омилена храна или почастете се со спа-ден во удобноста на вашиот дом. Енергијата на Рибите е просветлувачка и лековита. Со Сатурн сега во Овен, Месечината во тој знак ќе биде фокусирана на учење дисциплина, проследена од Месечината во Бик која ќе ве охрабри да ја покажете вашата сила. Вие сте на пат кон врвот, а оваа недела делува како претходница за вашата следна голема авантура.

Риба

Најважниот транзит во неделата за вас е влегувањето на Сонцето во вашиот знак на 19 февруари. Но, пред да започне вашата сезона, Сончево затемнување во Водолија ќе ве научи на важноста на верувањето во себе и зајакнувањето на вашата независност. Со повеќе планети во вашиот знак, оваа недела е недела кога ги затворате старите поглавја и отворате нови.

Зачувајте ја вашата енергија, а ако се чувствувате преоптоварени, пронајдете начин да ги ослободите емоциите што ве држат назад. Со Меркур во вашиот знак, креативниот израз ќе ви помогне да ги наполните батериите. Месечината во Овен ви носи многу решителност, затоа останете фокусирани на целта и верувајте во процесот. Месечината во Бик е поволна за дружење и запознавање нови луѓе. Иако можеби ве привлекува осаменост, создавањето нови врски ќе ви користи.

Овен

Со Сатурн во вашиот знак, транзитите оваа недела ќе дејствуваат како повик за будење. Затемнувањето ќе го истакне она што повеќе не ви служи и ќе ја посочи работата што треба да ја направите за да ги остварите вашите соништа. Со оглед на тоа што затемнувањето и Сатурн влијаат на вашиот знак, ова е идеално време да ги направите посакуваните промени.

Сезоната на Риби, која започнува на 19 февруари, носи смирувачка енергија по интензивното затемнување. Фокусирајте се на полнење на батериите и барање поддршка од пријатели, бидејќи барањето помош не е знак на слабост. Месечината во вашиот знак ќе ви помогне да се чувствувате посигурни и похрабри. Кога ќе се појават сомнежи поради Сатурн, ќе знаете како да ја пронајдете сопствената светлина и сјај. Крајот на неделата со Месечината во Бик ве охрабрува да посветите повеќе љубов кон себе.

Девица

Оваа недела носи љубов и чувство на леснотија, дури и кога затемнувањето во Водолија ја посочува внатрешната работа што претстои. Овој транзит ве охрабрува да го оставите минатото зад себе и да ги откриете сопствените силни страни и скриени таленти. Месечината во Риби внесува емоционална длабочина во вашите врски.

Запишете ги вашите чувства во дневник или доверете му се на некој близок. Бидете подготвени да ги слушате оние кои ви се обраќаат и ви нудат поддршка. Месечината во Овен ве охрабрува да не ги изгубите од вид вашите соништа. За време на престојот на Месечината во Бик, испланирајте патување или обновете ги вашите патни документи.

Лав

Влегувањето на Сонцето во Риби, каде што се спојува со Венера, ќе ја намали дел од тензијата создадена од затемнувањето. Сепак, транзитот низ Водолија е идеално време да лансирате нови идеи во вашата кариера, бидејќи ви ги обезбедува алатките што ви се потребни за да ја добиете поддршката што ја сакате. Месечината во Риби и Овен ве потсетува да не се плашите да го достигнете вашиот целосен потенцијал.

Ова е време да се ослободите од сите ограничувања. Наместо тоа, истражувајте нови теми или посветете се на учење, за што Сатурн ќе ви обезбеди многу дисциплина во текот на следните неколку години. Кон крајот на неделата, Месечината во Бик ќе го фокусира вашето внимание на професионалните цели. Не преземајте премногу задачи одеднаш; фокусирајте се на нивно решавање една по една.

