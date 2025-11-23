Пет чаеви кои природно помагаат при релаксација и стрес

0 SHARES Сподели Твитни

Топла шолја чај може да помогне во време на стрес, а одредени растителни видови содржат соединенија кои го опуштаат нервниот систем. Некои чаеви имаат смирувачки ефект, други помагаат во намалување на напнатоста или предизвикуваат сон, а повеќето традиционално се користат поради нивниот благ, но забележлив смирувачки ефект. Ова се чаевите кои најчесто се издвојуваат како природни потпори во време на стрес и напнатост.

Чај од камилица

Камилицата, билка со благ вкус направена од сушени цветови, е позната по својот апигенин, антиоксиданс кој се врзува за рецепторите во мозокот и промовира релаксација. Апигенинот може да ги намали чувствата на анксиозност и да придонесе за намалување на крвниот притисок и забавен срцев ритам . Затоа камилицата е еден од најчестите природни чаеви за релаксација, според Health.

Чај од лаванда

Чајот од лаванда има препознатлив цветен мирис, а истражувањата покажуваат дека може да ја ублажи анксиозноста со тоа што влијае на нервниот систем. Исто така, може да помогне во намалувањето на срцевиот ритам и крвниот притисок, што го прави одличен избор за стресни ситуации. Маслото од лаванда, кое често се користи во ароматерапијата, има сличен ефект.

Чај од маточина

Маточината има лесен вкус на цитрус и може да ги зголеми нивоата на ГАБА во мозокот, невротрансмитер важен за регулирање на стресот. Ова помага во намалување на напнатоста, подобрување на расположението и поттикнување на спиењето. Традиционално се користи како благ, но ефикасен седатив.

Зелен чај

Зелениот чај содржи Л-теанин, аминокиселина која промовира релаксација без да ве направи поспани. Ова го прави добар избор кога треба да останете смирени, но и фокусирани. Содржи околу 37 милиграми кофеин на 350 грама, па затоа оние кои се чувствителни на кофеин треба да го пијат порано во текот на денот или да изберат верзија без кофеин.

Чај од ашваганда

Ашвагандата е адаптогена билка која му помага на телото да се адаптира на стрес со намалување на нивоата на кортизол. Неколку студии покажаа дека луѓето се чувствуваат посмирено по земањето ашваганда. Поголемиот дел од луѓето добро ја поднесуваат, иако кај некои може да предизвика стомачни тегоби, гадење или поспаност.

Како да се приготви смирувачки чај

Чаевите за релаксација најдобро функционираат кога се приготвуваат на 70 до 90°C и се киснат од 2 до 10 минути, во зависност од упатствата на пакувањето. Истражувањата покажуваат дека самиот чин на приготвување и пиење чај може да биде форма на внимателност што го намалува кортизолот и ја намалува анксиозноста. Експериментирањето со температурата и времето на киснење може да ви помогне да го пронајдете најпријатниот вкус и ефект.

The post Пет чаеви кои природно помагаат при релаксација и стрес appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: