„ПЕЧЕНА СИ ДА БИДЕШ ЗЛОБНАТА СВЕРКА“ Разговорот на Цеце со нејзината снаа Богдана протече во јавноста, еве што ѝ кажа пејачката (ВИДЕО)

Цеца постојано го нагласуваше својот однос со снаатаСветлана Цеца Ражнатовиќ има три внуци кои и ги родила нејзината снаа Богдана Ражнатовиќ. Сопругата на Вељко има одличен однос со Цеца, а пејачката еднаш откри дека ѝ кажала на Богдана.Ѝ реков на Богдана : „Предодредена си да бидеш зла свекрва, имаш три сина", а таа одговори: „Не сакам да бидам зла свекрва, бидејќи ти не си зла свекрва!".– Јас ѝ одговорив: „Јас имам еден, имам и ќерка, а ти имаш три сина. И мојата Лидија беше на сериозен пат да биде зла свекрва, но Бог ѝ рече: „Па, па, прво ќе родиш ќерка" – рече Цеца за време на снимањето на емисијата „Ѕвезде Гранда", а видеото се појави на социјалните мрежи. Инаку, Цеца постојано нагласуваше колку и е добар односот со нејзината снаа, за што сведочи и фактот дека неколку пати оделе сами на патувања.

