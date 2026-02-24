Пешевски: Под итно треба да се озакони двоен правен систем, прв ешалон ќе бидат сместени “господа” од политичката, бизнис, и другите криминални касти, а во втората јас, вие, НИЕ, обичните смртници

Под итно треба да се озакони двоен правен систем, каде во првиот ешалон ќе бидат сместени “господа” од политичката, бизнис, и другите криминални касти, а во втората јас, вие, НИЕ, обичните смртници, средна класа сиромаштија и остала боранија.

Бар правилата на игра ке бидат јасни, знаеме дека ловењето на “големите трофејни риби” е на ранг на спортски риболов по принципот фати-пушти а ние другите ке бидеме храна за големите и тоа е тоа. Системот веќе функционира само неговото официјално донесување ке дојде добредојдено, како вазелин на тоа сурово дупење во здрав разум…