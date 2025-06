ПЕШКИРИТЕ НЕ СЕ ДОВОЛНО МЕКИ? Со овие 2 СОСТОЈКИ ќе бидат како нови

0 SHARES Сподели Твитни

Не е лесно на пешкирите да им се врати стариот сјај.







Ни се чини дека пешкирите набргу по купувањето почнуваат да ја губат својата оригинална мекост, што не привлекува кон новата набавка.

Ставете ги пешкирите во машината за перење

Сепак, по секојдневна употреба и често перење, тие почнуваат да стануваат груби и непријатни за употреба.

Корисничка на социјалната мрежа Тик Ток уште еднаш ни покажа дека во кујната има решенија за повеќето наши „домашни проблеми“. Таа сподели видео во кое откри едноставен трик за помеки пешкири.

Сè што треба да направите е да ги ставите пешкирите во машината за перење. Поставете ја температурата на 30 до 40 ° C, а потоа додајте половина чаша сода бикарбона наместо детергент за перење алишта и половина чаша бел оцет наместо омекнувач. За убав и пријатен мирис можете да додадете неколку капки есенцијално масло.

