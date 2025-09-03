Пејачката Александра Пријовиќ се породи: Таа доби уште девојче ♡

0 SHARES Сподели Твитни

Регионалната музичка ѕвезда Александра Пријовиќ се породи и на свет донесе девојче.29-годишната пејачка се породила во приватна клиника. Таа влегла во породилиштето пред неколку часа, каде што ја донел нејзиниот сопруг Филип Живојиновиќ.Тие дополнително наведуваат дека породувањето поминало добро и дека мајката и бебето се чувствуваат добро.„Породувањето помина без проблеми, а мама и бебе се чувствуваат добро. Александра беше префрлена во станот по породувањето, а гордиот татко наскоро ќе ја види својата ќерка. Сепак, оној кој најмногу се радува на новиот член е малиот Александар, па во наредните часови ќе ја запознае и својата сестра“, изјавија тие.Александра и Филип станаа родители пред шест години кога пејачката роди момче, Александра. Пејачката и претходно изјави дека би сакала да го прошири своето семејство, но дека нејзин сон е да има ќерка.За потсетување, во јануари беше објавено дека Александра е бремена, по што таа објави дека ќе направи пауза во кариерата. Во тој период, Александра ретко се појавуваше во јавноста, а не беше многу активна и на социјалните мрежи.Александра ја заврши својата концертна турнеја, која ја вклучуваше и Босна и Херцеговина, во Белградската арена на 22 декември. Последниот настап пред целосната пауза беше во Златибор за Нова Година.

