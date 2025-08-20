Пејачката ги рашири нозете и стана хит на интернет: Фотографијата ги преплави мрежите, погледнете со што го покри меѓуножјето (ФОТО)

Британскиот бенд „Florence + The Machine“ објави дека нивниот нов албум ќе биде издаден наскоро, но она што веќе предизвика лавина од коментари низ целиот свет е насловната страница на која пејачката Флоренс Велш (38) позира со раширени нозе во уметничка и смела поза.
Флоренс дискретно ги покри своите интимни делови со здолниште, но сепак успеа да ја разгори имагинацијата на обожавателите до треска.
Многу обожаватели со ентузијазам коментираат дека пејачката е „посекси од кога било досега“, додека други нагласуваат дека таа „конечно ја покажала својата женствена и заводлива страна“.
Florence + The MachineEverybody Scream, the sixth albumReleased on Halloween, October 31st 2025 pic.twitter.com/a1gpurZ4aP— Florence + the Machine (@florencemachine) August 19, 2025
„Изгледа неверојатно секси и моќно“, „Вистинска уметничка божица“, „Сурова енергија и нереална харизма“, „Никогаш не била попривлечна“, беа само некои од коментарите под фотографијата.
Едно е сигурно, Флоренс успеа да предизвика бура од емоции и интерес, а обожавателите нетрпеливо чекаат да чујат како ќе звучи албумот, кој веќе се најавува како едно од најочекуваните изданија на годината.