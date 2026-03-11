Пејачката никогаш не го запознала својот татко, а кога го побарала – ТОЈ ја шокирал, таа никогаш повеќе не го побарала

0 SHARES Сподели Твитни

Пејачката Ања Анѓелиќ има тешка судбина, а неодамна јавно проговори за својот татко, кого никогаш не го запознала.

Анѓелиќ откри дека никогаш не го запознала својот биолошки татко и дека тој бил присутен само кога се родила, а набргу потоа се преселил во Црна Гора.

Таа зборуваше за врската со него, нејзиното детство и нејзината мајка во емисијата „Исповед“.

– Пораснав со мајка ми, денес работиме заедно, водиме салони. Таа ми е голема поддршка, за жал сум единица.

Кога ја прашале каде е нејзиниот татко, таа била сурова:

– Не знам каде е, немам никаков контакт со него, се слушнавме неколку пати во целиот мој живот. Се видовме кога бев многу мал, пред да замине. Му го знам името и презимето и како изгледа. Знам дека има друго семејство и има деца, неговото семејство ми се јави да ме извести за тоа, ми се јавија неговите браќа, но кога не познаваш некого, не чувствуваш…

Како што откри Ања, тој ја напуштил набргу откако се родила.

– Тој беше таму само кога се родив. Замина многу брзо потоа.

Пејачката знае и каде живее нејзиниот татко.

Мислам дека живее во Црна Гора. Не знам какво оправдување треба да има за да не го видиш своето дете 30 години, но тоа е негова одлука.

Таа истакнува дека немала никаква помош од нејзиниот татко.

– Таа немаше никаква комуникација, а кога имаше, тоа не беше пофална комуникација. На крајот, најдобро беше што немавме никаква комуникација. Денес, кога слушам дека луѓето остануваат во брак заради деца… Тоа е голема грешка, благодарна сум на Бога и на мајка ми, бидејќи сигурно имав подобар живот на овој начин.

Таа се обиде еднаш да го контактира, но кога сфати дека тој дури и не знае кога е родена – таа стави крај на секоја приказна.

– Да, кога бев помлада. Го побарав еднаш или двапати. Го прашав еднаш, бидејќи никогаш не ми честиташе роденден, го прашав дали знае кога ми е роденден, почна да пелтечи и после тоа си реков… Човече, ти дури и не знаеш кога сум родена. Немав потреба да комуницирам со него после тоа.“

