Пејачка во шок поради сметката од ресторан: Нарачала пица и шпагети, не можела да поверува кога ја видела цената

Памела Рамљак не го криеше своето изненадување од високите цени во Минхен.Хрватската пејачка Памела Рамљак го сподели своето изненадување откако добила неочекувано висока сметка во ресторан за брза храна во Германија . Имено, Памела откри дека платила речиси 100 евра за пица и шпагети, кои ги јадела во ресторан до бензинска пумпа покрај автопатот .„Буквално пица и шпагети во близина на бензинската пумпа, лош вкус . По должината на автопатот во близина на Минхен. И постојано читам дека Хрватска стана скапа за Германците“, напиша пејачката и објави слика од сметката.Продаден стан во центарот на градот.Пејачката Памела Рамљак пред неколку години го продаде својот стан во центарот на градот и купи нов имот со својот сопруг , кој е опкружен со природа и зеленило, а во близина има и шума.Таа го реновирала имотот и работела на него повеќе од две години, и гордо им покажала на своите следбеници како изгледа нејзиниот дом сега.Погледнете како изгледа домот на пејачката:„Дневна соба. Подови и ѕидови, топки, двојни OSB плочи, паркет, плочки, ламинат… Решетки за ѕидовите, лепак, двоен Кнауф на профилите… Нови цевки, струја, кабли, кутии, вертикали… Сето ова чини како добар автомобил… Сите гледаат само мебел и естетика. Кога ме прашуваат дали би реновирала стан во зграда од ’39. Ах, не знам, но таванот од 3,50 метри малку го омекнува тој ужас додека не стане уживање“, напиша таа. е пејачка.

