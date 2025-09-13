Пејачот Акон се разведува, неговата сопруга поднесе барање за развод четири дена пред нивната 29-годишнина од бракот

0 SHARES Сподели Твитни

Томека Таим, сопругата на американскиот пејач Акон, поднесе барање за развод само четири дена пред нивната 29-годишнина од бракот.Според американските медиуми, Томека Таим поднела барање за развод во четврток, 11 септември, наведувајќи ги како причина непомирливите разлики. Таа изјавила дека датумот на разделбата ќе биде одреден подоцна.Таим побарала заедничко законско старателство над нејзината 17-годишна ќерка, Џурни. Во исто време, таа побарала таа да добие физичко старателство и Акон да има право на посети.Таа, исто така, побара брачна издршка и побара од судот да не ѝ додели никаква издршка на пејачката.Инаку, Акон претходно изјави дека верува во полигамија, а во интервју од 2022 година за „Шоуто на Зезе Милс“ откри дека има девет деца. Музичарот Амирор во 2023 година тврдеше дека таа била една од четирите сопруги на ѕвездата.„Полигамијата е дел од нашата култура. Ми се чини нормално затоа што тоа е нашата култура. Не излеговме од нашата африканска култура кога дојдовме во западниот свет. Гледате, мааната што ја направи западниот свет е што ги создадоа сите овие правила без да ја земат предвид природата“, рече Акон во 2022 година.Тој рече дека е достапен за сите свои деца и верува дека е одговорен за нивното воспитување.„Мојата работа не е да ги правам сите овие дополнителни работи и овие празници и концерти. Иако се грижам за мојата одговорност да се грижам за моето семејство и храна, ако имам време да го направам тоа и да покажам љубов, да, ќе го направам. Комуникацијата ми овозможува да бидам таму секој ден“, рече тој еднаш.

Пронајдете не на следниве мрежи: