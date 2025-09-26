Пиењето на овој чај секој ден може да го забави стареењето на мозокот

0 SHARES Сподели Твитни

Стареењето не е само број на родендени, туку и промени во телото, вклучувајќи го и мозокот. Научниците сега можат да ја проценат „возраста на мозокот“ користејќи магнетна резонанца и да ја споредат со хронолошката возраст. Кога мозокот е постар од очекуваното, ризикот од когнитивни проблеми се зголемува, додека кога е помлад, тоа е знак за подобра функција. Исхраната е еден фактор што може да го поддржи здравјето на мозокот, а медитеранската исхрана често се покажува како корисна.Ново истражување покажува дека побавното стареење на мозокот е поврзано со „зелено-медитеранска“ исхрана, која вклучува дополнителни полифеноли и дневно консумирање зелен чај. Анализата ги следела учесниците 18 месеци преку испитувањето DIRECT PLUS, во кое околу 300 возрасни лица биле случајно распределени во три диететски групи.Групата што ја следела зелено-медитеранската диета, со три до четири чаши зелен чај дневно, покажала најповолни промени во биомаркерите поврзани со здравјето на мозокот и знаци на „помлад“ профил на мозокот.Зелениот чај може да биде едноставен чекор за одржување на здравјето на мозокотРезултатите особено ги истакнаа два протеини, галектин-9 и декорин, кои првично беа поврзани со „постар“ мозок. Во текот на периодот на следење, нивоата на галектин-9 значително се намалија кај оние кои пиеја зелен чај и вклучуваа ореви во нивната исхрана.„Овие молекуларни промени укажуваат дека зелениот чај и исхраната богата со полифеноли можат да помогнат во создавањето поповолни услови за здравјето на мозокот“, нагласија авторите на студијата, објави EatingWell.Истражувачите исто така предупредуваат на ограничувања: Повеќето од учесниците беа мажи со метаболички ризици, па резултатите можеби не важат за сите. Исто така, не е пронајдена јасна разлика на стандардните когнитивни тестови, па затоа промените треба да се сметаат за биолошки сигнали, а не за доказ за подобрена функција.Сепак, главниот заклучок е практичен – воведувањето на зелен чај во исхраната како дел од медитеранскиот начин на живот може да биде едноставен чекор кон зачувување на здравјето на мозокот.

Пронајдете не на следниве мрежи: