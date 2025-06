ИЗРАЕЛ РАЗНЕСЕ ОД РЕКОРДНО РАСТОЈАНИЕ ОД 2200 КМ! Во пламен, авион кој не лета никаде во светот и е во сопственост само на Иран

Авионот за полнење гориво, половина век стар Боинг KC-707 или KC-747 – беше уништен на повеќе од 2.200 километри од Израел. Овој тип 747 не лета никаде на друго место во светот, а се верува дека Иран има само еден оперативен примерок.

Мисијата беше дел од планот за „постигнување воздушна супериорност низ Иран“, додаде ИАФ. Иако се чини дека воздухопловните сили на Иран досега многу ретко ги користат своите борбени авиони, можноста за полнење гориво воздух-воздух е клучна ако треба да се движат средства низ земјата за сопствена заштита во случај на напад.

Large fire cooking off in Mashhad. IDF said to have struck an Iranian military plane. pic.twitter.com/lI4SNgdwLk

— doge (@IntelDoge) June 15, 2025