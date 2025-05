„Пики Блајндers“ добива нови епизоди и филм.

0 SHARES Сподели Твитни

Познатата ТВ-серија „Пики блајндерс“ (Peaky Blinders) ќе добие нова сезона. Снимањето на новите епизоди, како што се очекува, ќе почне наскоро, поточно – ова лето, или во септември, пишува британскиот таблоид „Сан“ (The Sun).

Првичната ТВ-серија се прикажуваше од 2013 до 2022 г., а последната, шеста сезона е сместена во 1930-тите. Најавениот филм од продукцијата на „Би-би-си“ (BBC) – „Пики блајндерс: Бесмртниот човек“ (Peaky Blinders: The Immortal Man), раскажува за времето на Втората светска војна. А пак, наводите говорат дека најновата приказна ќе се одвива во 1950-тите, и според гласините, се очекува по објавувањето на филмот.

-Шестата сезона требаше да биде последна, а филмот требаше да ја заокружи приказната, изјави неименуван извор од телевизиската мрежа за „Сан“.

Изворната серија „Пики блајндерс“ го следи семејството Шелби од 1919 година до 1930-тите.

Креаторот на серијата Стивен Најт, се чини, не може да одолее на враќањето на приказната и веќе некое време навестува дека сака таа да продолжи. Ирскиот глумец Килијан Марфи, кој глуми и во новиот филм, би можел да се врати за новата сезона како Томас Шелби, но сега во улога на „таткото во семејството“.

Новите епизоди ќе се прикажуваат на „Би-би-си 1“ во Велика Британија, а меѓународно ќе бидат достапни преку стрим-платформата „Нетфликс“.

