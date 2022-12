Кејн го реализираше првиот удар од белата точка, но не беше прецизен при вториот шут, а по мечот не можеше да ги задржи солзите.

Еден камерман сакаше да го сними расплаканиот Кејн, меѓутоа голманот Џордан Пикфорд не му дозволи и го избрка.

Jordan Pickford asked the camera operators to back away from Harry Kane. pic.twitter.com/EjohPkSfRN