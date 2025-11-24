Пилешки џигер печен во рерна: Сочно и едноставно јадење кое ќе ги разбуди сите сетила

0 SHARES Сподели Твитни

Пилешкиот џигер печен во рерна е многу лесен за подготовка. Ова е едно од јадењата каде што не можете да погрешите со додавање зачини, бидејќи колку е полуто, толку е подобро. Еве како да го направите ова кулинарско задоволство. Состојките во рецептот се доволни за оброк за две лица.

Состојки:

– 600 г пилешки црн дроб

сол (по можност груба морска сол)

– чили или кајенски пипер

– рузмарин

– хартија за печење и алуминиумска фолија

Подготовка:

Вклучете ја рерната. Земете плех, ставете пиперка за печење во него, наредете ги џигерчињата така што сите ќе бидат во еден слој и нема да се допираат. Затоа само наредете ги – без сечкање. Ставете ги зачините. Поубави се кога се солени. Покријте со алуминиумска фолија и ставете во загреаната рерна.

Кога ќе почувствува мирис, отстранете ја фолијата. Ќе видите дека џигерите испуштиле малку вода – но се бледи по боја. Затоа, сега печете ги без фолија, додека не добијат боја на скара (сепак, проверете дали не изгорат). Вкусно е дури и ако направите голема количина, а остатокот го оставите во фрижидер за утре.

