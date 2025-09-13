Пилешкото никогаш нема да биде суво и жилаво со еден едноставен метод при пржење

0 SHARES Сподели Твитни

Пилешкото е популарна основна храна во многу домаќинства низ целиот свет, но осигурувањето дека е совршено зготвено без да се исуши може да биде тешко.

Пилешките гради се познати по тоа што се суви и безвкусни кога се подготвуваат дома, но готвачите од NYT Cooking открија една состојка и техника што целосно го трансформира пилешкото.Уште подобро, нема да мора да барате далеку за него, бидејќи веројатно веќе го имате во вашиот фрижидер. Тоа е путер.

„Мачкањето на пилешки гради со путер е паметен начин да додадете вкус и влага на инаку посен и прилично благ протеин“, велат тие.

Путерот го подобрува вкусот на пилешкото со тоа што делува како засилувач за други вкусови додадени во тавата, како билки и лук, кои се растворливи во масти и го подобруваат вкусот на пилешкото. Млечните киселини во путерот исто така се карамелизираат, додавајќи сладок и јаткаст вкус.

Содржината на масти во путерот му дава на пилешкото богат вкус, додека облогата го одржува сочно и нежно.

За да бидете сигурни дека пилешкото е совршено зготвено, треба добро да ги запржите градите во тавата пред да ја намалите температурата и да го додадете путерот и сите зачини. Кога путерот ќе почне да се пени, ставете го со лажица врз пилешкото.

Еве како можете да го подобрите вкусот на пилешките гради дома.

Ќе ви требаат пилешки гради, сол, бибер, сончогледово масло, путер, сечкан лук и билки како што се рузмарин или мајчина душица.

Изгмечете ги пилешките гради со чекан за месо додека не се изедначат. Исушете ги и зачинете ги со сол и бибер. Премачкајте ги сите страни со масло.

Загрејте голема тава, по можност од леано железо, на средно-висока температура додека не почне да чади. Додадете го пилешкото и гответе додека не порумени одоздола, три до пет минути. Намалете ја температурата, потоа свртете го пилешкото и додадете путер, лук и билки.

Кога путерот ќе се пени, навалете ја тавата и ставете со лажица растопен путер врз пилешкото додека не порумени, три до пет минути. Ставете путер врз запечените делови за да направите рамномерна кора. Префрлете го пилешкото на чинии и попрскајте го со путер од тавата. Оставете да отстои пет минути пред да го исечете.

