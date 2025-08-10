ПИЛЕШКО ВО СОС – РАЈ ЗА НЕПЦЕТО: Семејството ќе чека во ред за повеќе

0 SHARES Сподели Твитни

Ви треба:

пилешко бело месо2 дл млеко1 дл вода200 мл павлаканеколку лажици сирење2 лажици брашнобиберсува билка зачинимасло3-4 чешниња лук

Подготовка:

Исечете го белото месо на ленти и додадете ги зачините, ситно исечкан кромид и малку масло. Оставете во фрижидер да отстои малку. Истурете го маслото во тава и ставете го месото и пржете го додека не добие златно-кафеава боја. Извадете го месото на чинија и додадете го брашното во маслото во кое се пржело и пржете мешајќи, додадете ја водата и млекото, додадете ја павлаката и сирењето и оставете да крчка. Вратете го месото повторно во тавата за да го впие сосот, зачинете и оставете да се готви уште малку.

