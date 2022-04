Пинк Флојд ќе ја објави првата нова песна по речиси три децении за поддршка на народот на Украина

0 SHARES Сподели Твитни

Пинк Флојд се подготвуваат да ја објават својата прва нова музика по 28 години, со песна што го поддржува народот на Украина.

Песната се вика Hey Hey Rise Up и ќе биде објавена на 8 април, а приходот ќе биде наменет за украинска хуманитарна помош.

Тоа ќе биде првата авторска музика снимена заедно како бенд по The Division Bell во 1994 година.На Дејвид Гилмур (76) и Ник Мејсон (78) им се придружија долгогодишниот басист на Пинк Флојд, Гај Прат (60) и Нитин Сони (57) на клавијатури за време на тајната сесија за снимање минатата среда.

Траката содржи и вокал од украинскиот пејач Андриј Хливнјук, од рок и поп бендот Бумбокс, преземен од клипот што тој го објави на Инстаграм, во кој тој пее на плоштадот Софискаја во Киев.

Тој ја отпеа патриотската украинска протестна песна, Oh, The Red Viburnum In The Meadow, напишана во Првата светска војна.

Насловот на песната на Пинк Флојд е преземен од последниот ред на песната, кој во превод значи: „Еј, еј, стани и радувај се“.

Гилмур, кој има украинска снаа и внуци, рече: „Ние, како и многумина, го чувствуваме бесот и фрустрацијата од овој гнасен чин на нападната независна, мирна демократска земја и убиство на нејзиниот народ од една од најголемите светски сили“.

Тој објасни како наишол на Boombox пред многу години, велејќи: „Во 2015 година одиграв претстава во Коко во Лондон за поддршка на Белорускиот слободен театар, чии членови беа затворени. На сцената беа и Pussy Riot и украинскиот бенд Boombox.

„Тие требаше да направат свој сет, но нивниот пејач Андри имаше проблеми со визата, па остатокот од бендот ме поддржа за мојот сет – таа вечер свиревме Wish You Were Here за Андриј.

„Неодамна прочитав дека Андри ја напуштил својата американска турнеја со Boombox, се вратил во Украина и се приклучил на Територијалната одбрана.

Поврзани текстови

Пронајдете не на следниве мрежи:©ПУЛС24.МК Вестите на интернет страницата на редакцијата ПУЛС24.МК може да се користат исклучиво за лично информирање. Без писмена дозвола од ПУЛС24.МК или посебен договор, не е дозволено преземање, користење или реемитување на вестите.