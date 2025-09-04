Пиперките нема да ја изгубат својата „крцкавост“ ако се чуваат на одредено место во фрижидерот.

0 SHARES Сподели Твитни

Пиперките се една од основните намирници во многу домаќинства, но можат многу брзо да ја изгубат својата крцкавост ако не ги складирате правилно. Сепак, постои еден едноставен трик што ќе ви помогне да ги одржите свежи до две недели без дополнителни трошоци.

Пиперките се познати по тоа што брзо се расипуваат бидејќи содржат висок процент на вода. Кога се акумулира вишок влага или околината се менува од топла во ладна, ќелиите на пиперките исполнети со вода стануваат меки и претежно безвкусни.За среќа, со соодветни техники на складирање, пиперките можат да останат вкусни и крцкави до две недели.

Менаџерот за одржливост на „Imperfect Foods“, Меди Ротман, објаснува дека пиперките „обожаваат“ да се чуваат на ладно и треба да се чуваат во фрижидер.

„Оставувањето на пиперките на кујнскиот пулт трае околу пет дена, но во фрижидер можат да останат свежи до две недели“, вели тој.

Сепак, тој нагласува дека пиперките нема да „преживеат“ ако невнимателно се фрлат на полицата од фрижидерот.

Започнете со цели, неизмиени пиперки. Ставете ги во чиста кеса што може повторно да се затвори. Внимателно исцедете го вишокот воздух и ставете ја кесата на самиот преден дел од фиоката за пиперки каде што циркулацијата на воздухот и температурата остануваат конзистентни.

Влажноста е клучна овде, бидејќи премногу влага може да предизвика пиперките да ја изгубат крцкавоста, затоа ставете сува хартиена крпа во кесата за да ја впиете кондензацијата и вратете ја ако се навлажни.

Оваа едноставна комбинација од ладни, конзистентни температури и нежна контрола на влажноста им овозможува на пиперките да ја задржат својата сјајна надворешност, сладок вкус и задоволителна крцкавост.

Чувајте ги пиперките одделно од овошје како јаболка, банани и домати кои произведуваат многу етилен. Овој гас може да го забрза процесот на омекнување и најдобро е да им дадете на пиперките свој простор за да не се згмечат под потешките овошја.

Ако сакате да ги миете зеленчукот и овошјето пред складирање, не заборавајте темелно да ги исушите измиените пиперки. Обрнете посебно внимание на крајот од стеблото и на сите пукнатини пред пакувањето за да спречите скриената влага да се пробие во месото на пиперката.

За исечени пиперки, отстранете ги семките и чувајте ги во херметички сад обложен со свежа хартиена крпа. Менувајте ја крпата секој ден или два за да ги одржите површините суви и ставете го садот во предниот дел од фрижидерот.

Со правилно ракување, исечените пиперки можат да останат крцкави три до пет дена, додека целите пиперки складирани во фиоката за пиперки можат да останат крцкави до две недели.

Ако ви снемува простор во фрижидерот, постои помалку идеална, но сепак одржлива алтернатива. Меди предлага да пробате остава или полица во плакарот што е ладна, сува и заштитена од директна сончева светлина и предупредува да не ги чувате на работна површина во близина на шпоретот.

