Писмото на принцезата Дајана од тинејџерските години го откри нејзиниот најголем сон: Таа фантазирала за сосема поинаков живот (фото)

Пред да стане сопруга на британскиот наследник на престолот и најфотографираната жена во светот, принцезата Дајана замислувала сосема поинаква иднина. Таа не сонувала за палати, титули или кралски протоколи. Сакала да свири. Да танцува професионално. Да „постигне нешто“ во уметничкиот свет.

Ова беше откриено преку писмо што го напишала кога имала само 17 години, а кое неодамна повторно стана јавно. Во неколку едноставни реченици, можете да видите тинејџерка која нема поим дека наскоро ќе стане глобална икона, жена чиј секој потег ќе го следат милиони луѓе. И токму затоа ова писмо денес изгледа речиси трогателно – бидејќи покажува колку поинаков можел да биде животот на принцезата Дајана.

Растела блиску до кралското семејствоИако е родена во аристократското семејство Спенсер, нејзиното детство немало многу врска со гламурозниот имиџ што луѓето го поврзуваат со неа денес. Нејзините родители имале бурен брак, разводот бил многу болен, а заминувањето на нејзината мајка оставило длабок белег врз Дајана дури и кога била мало девојче.

Емоционалната несигурност ја следеше речиси целиот нејзин живот.

Семејството Спенсер живеело во близина на Сандрингам, кралски имот, па затоа Дијана била во контакт со членовите на монархијата уште од рана возраст. Како дете си играла со принцот Ендру, а кралските кругови биле присутни во нејзиниот живот долго пред да го запознае кралот Чарлс III како нејзин иден сопруг. Сепак, немало индикации дека таа ќе стане лицето на модерната монархија.

„Срамежливата Дајана“ всушност беше несигурна

Британските таблоиди со години ја претставуваа како „Срамежлива Ди“ – нежна, повлечена и кревка девојка. Но, зад тој прекар се криеше многу посложена личност.

Луѓето што ја познавале велат дека била исклучително емотивна, интуитивна и желна за љубов. Во исто време, ја мачела огромна несигурност и постојана потреба за прифаќање.

Таа не се истакнуваше во училиште. Двапати падна на завршните испити, поради што одредени аристократски кругови подоцна ја потценија. Сепак, она што ѝ недостигаше во академските достигнувања, го имаше во контактот со луѓето. Луѓето ѝ веруваа речиси веднаш.

И токму оваа особина подоцна ќе ја направи неспоредливо поблиска до јавноста од кој било член на кралското семејство пред неа.

Дадилка и асистент во градинка

Еден од деталите што денес изгледа речиси неверојатен е фактот дека Дијана имала сосема обични работни места пред бракот. Работела како дадилка, чистела станови и помагала во градинка. Во светот на британската аристократија во 1980-тите, ова било речиси незамисливо за идна кралска невеста.

Но, токму оваа „обичност“ ја правеше толку различна. Не изгледаше како некој што пораснал зад затворени врати на палатата. Луѓето ја гледаа како некој што го разбира секојдневниот живот.

Чарлс беше прв со нејзината сестра

Еден од најбизарните детали од кралската историја е фактот дека кралот Чарлс III првпат излегувал со постарата сестра на Дијана, Сара Спенсер. Дијана во тоа време имала само 16 години.

Подоцна, во познатото интервју по повод свршувачката, Чарлс ќе ја опише младата Дајана како „весела, забавна и полна со живот“, но дури и тогаш можеше да се забележи дека меѓу нив немало вистинска емотивна врска.

Најпознатиот момент од тоа интервју остана речиси во сферата на пророштвото. Кога еден новинар праша дали се заљубени, Дијана веднаш одговори: „Секако“.

Чарлс додаде: „Што и да значи да се биде заљубен“.

Бајка што се распадна уште пред свадбата

Нивната свадба во 1981 година ја гледаа милиони луѓе ширум светот. Фустанот на принцезата Дијана влезе во историјата на модата, а медиумите ја направија совршена принцеза од бајките. Но, зад сцената, работите изгледаа сосема поинаку.

Дијана подоцна призна дека била преплашена пред свадбата и дека дури и тогаш чувствувала колку Камила Паркер Боулс е сè уште присутна во животот на Чарлс. Осаменоста, притисокот и постојаното медиумско прогонство почнале многу брзо да ја задушуваат.

Жената што ја промени монархијата

Сепак, токму тогаш се случува нешто што никој не го очекуваше: принцезата Дајана станува поголема од самата монархија. Луѓето ја обожаваа.

Таа не се однесуваше како класична принцеза. Ги прегрнуваше пациентите со СИДА во време кога многумина се плашеа од нив. Ги водеше Вилијам и Хари во забавни паркови. Зборуваше за менталното здравје долго пред тоа да стане општествено прифатливо.

Таа внесе емоции во институција која со децении инсистираше на ладна дистанца. И токму затоа јавноста никогаш не ја гледаше само како принцеза. Тоа беше нешто многу по лично.

