Пита со праз и шунка за појадок или вечера: Се подготвува брзо и лесно (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

Идеја за денешниот појадок или вечера

СОСТОЈКИ:

200 мл јогурт
1 лажица кисела павлака
2 јајца
1 лажичка прашок за пециво
1 праз
100 гр шунка
масло и зачини
тенки кори

Подготовка:

