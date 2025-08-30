Пита со сирење и шунка за целото семејство: Чекор по чекор до вкусот на совршенството (РЕЦЕПТ+ВИДЕО)

UncategorizedПита со сирење и шунка за целото семејство: Чекор по чекор до вкусот на совршенството (РЕЦЕПТ+ВИДЕО) Written by Леонардо on 30.August.2025 More in Uncategorized: 6 изненадувачки здравствени придобивки од крушите 29.August.2025 Вашиот дом повеќе нема да биде како сауна: Евтини трикови кои ќе ви помогнат да го разладите без клима 29.August.2025 Ова се раните симптоми на срцев удар кои може да се појават неколку месеци порано 29.August.2025 Не можете да погрешите со овој рецептСОСТОЈКИ:300 гр сирење 3 јајца 200 мл јогурт 50 мл млеко 100 мл масло 1/2 прашок за пециво 150 гр шунка 50 гр сирење 500 гр тенки кориПодготовка: Пронајдете не на следниве мрежи: