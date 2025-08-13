ПИТА СО ЈОГУРТ ЗА ПОЈАДОК ШТО ЌЕ СЕ ПАМЕТИ Ќе ja лижете чинијата од што е вкусна, а веднаш се меша и пече

0 SHARES Сподели Твитни

Ви треба:

2 јајца1 чаша јогурт1/2 чаша масло1 чаша шеќер2 чаши брашно1 прашок за пециво2 големи јаболка (рендани)1 лажичка циметпо желба: една шака суво грозје или сечкани ореви

Подготовка:

Изматете ги јајцата со шеќерот, додадете го јогуртот и маслото, а потоа соединете. Додадете го брашното и прашокот за пециво. Додадете ги ренданите јаболка и циметот (и суво грозје или ореви ако сакате). Истурете ја смесата во намастен плех и печете на 180°C околу 30-35 минути. Кога ќе се олади, наросете ја питата со шеќер во прав.

