Питер Далас: Американецот кој по 70 години откри дека има Македонски корени и ја основа програмата „Birthright Macedonia“

Програмата „Birthright Macedonia“ (Родум од Македонија) која им овозможува на младите од дијаспората да ја откријат својата татковина и да се поврзат со своите корени, има трогателна човечка приказна зад себе – приказната на нејзиниот основач, Питер Далас.До својата седумдесетта година, Питер живеел во целосно грчко опкружување – одел во грчка црква, се оженил со гркиња и верувал дека потекнува од грчко семејство. Но, едно патување до Македонија му го променило животот. Таму дознал дека неговото вистинско презиме е Делев, а не Далас (од грчкото Делиос), и дека неговите предци потекнуваат токму од Македонија.„Тоа откритие ме потресе, но и ме ослободи. Ја открив вистината за себе и своите корени. Затоа ја создадов програмата Birthright Macedonia – за да им овозможам и на други, кои можеби цел живот верувале дека се нешто друго, да ја најдат својата вистинска оставнина,“ изјавил Питер во едно од своите интервјуа.Од тогаш, преку оваа програма десетици млади од целиот свет ја посетиле Македонија, живееле со локални семејства, волонтирале во институции и организации, и ја почувствувале земјата на своите предци – не само како туристи, туку како дел од неа.„Birthright Macedonia не е само програма, туку патување кон идентитетот и припадноста,“ вели Гордан Јорданов, кој денес ја продолжува визијата на Далас, охрабрувајќи нови генерации Македонци од дијаспората да ја откријат својата вистинска приказна.

