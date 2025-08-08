Пит Дејвидсон открива дека добил низа совети за татковство: „Ми рекоа дека сум сам“

0 SHARES Сподели Твитни

Пит Дејвидсон откри дека добива многу совети за родителство откако објави дека очекува бебе. Тој тврди дека неговиот колега Еди Марфи имал необичен пристап кон давањето совети.

За време на гостувањето во „Late Night with Seth Meyers“, Дејвидсон откри дека многу луѓе му се обратиле за да му дадат совет за татковство. Сепак, тој откри дека Еди му рекол дека нема никаков совет за него.

„Ми рече дека сум сам и дека не може никому да му каже што да прави, бидејќи мисли дека ќе го направам она што треба да се направи“, рече тој.

Водителот Сет Мејерс се согласи, велејќи дека родителството е сè за инстинкт. И покрај тоа, Мејерс сподели неколку совети, кажувајќи му на Дејвидсон дека татковството ќе го натера да се чувствува како најдобрата верзија од себе.

„Кога твоите пријатели се во близина, сфаќаш дека си подобар отколку кога луѓето ги нема. Ја преземаш улогата на татко целосно, а потоа твоите пријатели си одат, а децата се прашуваат што беше тоа“, се пошегува Мејерс.

Дејвидсон истакна дека моментот кога дознал дека ќе стане татко бил голем за него, велејќи дека никогаш не бил толку возбуден за ништо. Тој исто така се пошегува дека со нетрпение очекува да го искористи своето дете како изговор за да се ослободи од своите одговорности.

