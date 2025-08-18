Пијте вода од ананас веднаш штом ќе ги отворите очите: болката исчезнува, телото се менува

0 SHARES Сподели Твитни

Ги зајакнува забите и непцата

Овој здрав пијалок е богат со калциум, кој е клучен за здравјето на коските и забите.

Го балансира нивото на електролити

Водата од ананас е исто така богата со калиум, кој успешно го балансира нивото на електролити и го лечи заморот.

Испушта тешки метали и токсини од телото

Специјалните ензими и антиоксиданси во овој пијалок го детоксицираат телото и ги елиминираат тешките метали.

Го подобрува видот

Високата содржина на бета-каротин го подобрува видот, бидејќи е моќен антиоксиданс. Истражувачите потврдија дека 3 или повеќе порции ананас дневно го намалуваат ризикот од проблеми со видот поврзани со стареењето, како што е макуларна дегенерација, што е главниот виновник за слепило кај постарите лица.

Промовира губење на тежината

Ова овошје е моќен диуретик кој го отстранува вишокот вода во телото и лечи задржување на водата. Исто така, го забрзува метаболизмот, а со тоа помага во процесот на слабеење.

Еве како да го подготвите овој здрав пијалок:

Состојки:

1 ананас со средна големина

6 листови нане

1 л. вода

Подготовка: озлупете го ананасот, а потоа исечете го на мали парчиња. Потоа истурете вода во тегла и додадете ги парчињата ананас. Потоа додадете ги лисјата од нане, затворете ја теглата и оставете во фрижидер 8-10 часа. Пијте чаша вода од ананас веднаш штом се разбудите, на празен стомак, а остатокот во текот на денот. Со секојдневно конзумирање наутро, на празен стомак, ќе ви даде енергија на вашето тело и ќе го подобри расположението во текот на денот.

Ананасот е популарно тропско овошје со богат извор на многу витални хранливи материи потребни за вашето оптимално здравје.

Тој е богат со витамин Ц и бромелаин, кои помагаат за различни процеси во телото. Водата од ананас е исклучително корисен пијалок кој може да помогне да се намали отокот и болката во зглобовите, да се намали телесната тежина и да се зајакне имунолошкиот систем. Редовното внесување на оваа вода ќе биде исклучително корисно бидејќи ќе ги донесе следниве придобивки:

Ја подобрува работата на тироидната жлезда

Овој пијалок е богат со јод и бромелаин, кои ја зајакнуваат функцијата на тироидната жлезда и спречуваат разни проблеми поврзани со тироидната жлезда.

Го подобрува варењето

Бромелаинот од ананасот ќе помогне во варењето и ќе му помогне на телото подобро да ги свари протеините.

Ги отстранува цревните паразити

Истражувањата покажаа дека консумирањето вода од ананас три дена по ред ги отстранува цревните паразити и црви.

Се бори со воспаление

Моќните антиинфламаторни својства на бромелаинот го смируваат воспалението во телото и ги детоксицираат ткивата и органите. Секојдневното консумирање на овој пијалок лечи повреди и воспалителни состојби како што е артритис

