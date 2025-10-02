Пи Диди ќе биде осуден во петок: Поранешниот обвинител не верува дека ќе добие повеќе од пет години затвор

0 SHARES Сподели Твитни

Нешто повеќе од три месеци откако беше прогласен за виновен по две обвиненија поврзани со проституција, Шон Комбс Диди треба да биде осуден во петок, 3 октомври.

Федералните обвинители побараа музичарот да биде осуден на најмалку 11 години и три месеци затвор за две обвиненија за транспорт со цел проституција за кои беше осуден во јули.Неговите адвокати го повикаа судијата Арун Субраманијан да го осуди 55-годишниот музички могул на максимум 14 месеци затвор, само неколку месеци повеќе од времето што веќе го отслужил од неговото апсење во септември 2024 година.

Поранешната федерална обвинителка Немаа Рахмани верува дека Пи Диди, кој беше ослободен од посериозни обвиненија за трговија со луѓе со цел сексуална експлоатација и рекетирање за време на двомесечно судење, најверојатно ќе добие казна од четири до пет години.

„Не мислам дека ќе ги добие 11-те години што ги препорачува владата. Тоа е повеќе од законскиот максимум за проституција“, изјави Рахмани за списанието People.

Рахмани рече дека прекршоците поврзани со проституција носат максимална казна од 10 години затвор, додавајќи дека Одделот за условна слобода препорачал пет до седум години затвор.

„Доколку судијата го терал своето, ќе го пуштил со кауција по пресудата. Фактот дека бил во притвор, иако бил ослободен од посериозни обвиненија за рекетирање и трговија со луѓе со цел сексуална експлоатација, ме наведува да мислам дека ќе добие казна. Можеби не целиот износ што го бара владата, туку нешто како „поделена казна“. Па мислам дека пет години е она што би можел да го добие“, рече таа.

Таа исто така рече дека судијата може да земе предвид „друго релевантно однесување“ при донесувањето одлука.

„Зборуваме за дрога и зборуваме за насилство, иако тој беше ослободен од обвинението за водење криминално претпријатие и принудување на овие жени на сексуални односи. Сега има многу лоши докази што се појавија во врска со насилството и употребата на дрога. Затоа мислам дека судијата ќе го третира ова како нешто повеќе од само обичен случај на обвинение“, додаде таа.

Адвокатите на Пи Диди му пишаа на судијата дека раперот заслужува помала казна бидејќи бил подложен на насилствоНа Диди му беше одбиена ослободителна пресуда и ново судење во вторник, 30 септември.

„Владата го докажа својот случај многу пати. Само тоа би можело да биде доволно за да се реши барањето на Комбс“, напиша Субраманијан во судските документи.

Пронајдете не на следниве мрежи: