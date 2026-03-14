Пламен во клучниот нафтен центар на ОАЕ: Фуџаира гори, запрени дел од операциите со нафта

Голем пожар избувна во Фуџаира, еден од најважните енергетски центри во Обединетите Арапски Емирати, по инцидент поврзан со пресретнување дрон. По настанот, дел од операциите за товарење нафта биле привремено суспендирани, додека над терминалот биле видени два одделни облаци чад. Според официјалните информации од медиумската канцеларија на емиратот, пожарот настанал откако паднале остатоци при пресретнување на беспилотно летало, а засега нема пријавени повредени.

Инцидентот доаѓа само неколку часа по американските удари врз иранскиот нафтен терминал на островот Харг, по што Иранската револуционерна гарда порача дека американските интереси во ОАЕ, вклучувајќи пристаништа и докови, се легитимни цели. Во такви услови, Фуџаира повторно се најде во центарот на вниманието како исклучително чувствителна енергетска точка во регионот.

Фуџаира има огромно значење за светскиот пазар на нафта. Преку овој емират се извезуваат околу еден милион барели дневно сурова нафта „Мурбан“, а пристаништето е и едно од најголемите светски средишта за снабдување бродови со гориво. Дополнително, неговата стратешка важност е уште поголема бидејќи се наоѓа надвор од Ормутскиот теснец, што го прави клучна алтернатива во време на регионални закани и прекини.

Пожарот во Фуџаира е нов удар врз енергетската инфраструктура во Заливот, во момент кога глобалниот пазар веќе е под силен притисок. Меѓународната агенција за енергија предупреди дека пазарот се соочува со најголемо нарушување во снабдувањето со нафта во историјата поради кризата околу Ормутскиот теснец.