Пламен ја зафати кулата „Вјесник“ во Загреб, гори со часови, штетата е тотална

Облакодерот на Славонска авенија во Загреб, во кој вчера избувна пожар малку пред полноќ, утрово сè уште гори, делови од фасадата паѓаат, а загрепските пожарникари цела ноќ се борат со пожарот. Се проценува дека ќе биде потребен цел ден за да се изгасне.

„Штетата е голема. Иако поголемиот дел од зградата беше напуштен, собите внатре се полни со опрема и документи. Пријавата ја добивме околу 23 часот. Интересно е што имаше само една пријава од граѓанин. Нормално, секогаш добиваме многу пријави за големи пожари.

Штом видовме отворен пламен, веднаш побаравме дополнителна интервенција. Опасно е бидејќи, кога екипите почнаа да се качуваат и да го гаснат пожарот, видовме дека пожарот почнал да се појавува на долните катови, дури и на приземјето, што значи дека се ширел низ вентилацијата“, рече Синиша Џембрих, командант на Јавната противпожарна служба на Град Загреб.

„Сите пожарникари на Град Загреб беа на овој пожар. Се претпоставува дека ќе го ставиме пожарот под контрола во текот на денот. Но, ќе биде потребно време“, додаде тој.