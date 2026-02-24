„Планирале да го претепаат моето дете“ Вучиќ: Имаме снимки

На својот „Инстаграм“ профил се огласи претседателот на Србија, Александар Вучиќ.

Планирале да го претепаат, да ми го заколат детето – напиша претседателот Вучиќ на својот Инстаграм профил „avucic“.

На прашањето за апсењето на осомничените за планирање на атентат врз претседателот Вучиќ и дали ова е резултат на повеќегодишната кампања против него и неговото семејство, Вучиќ претходно одговори дека не навлегувал во детали и дека не знае точно кои лица се вклучени.

Единственото нешто што успеав да го видам беше како треба да го претепаат моето дете до тоа да го заколат. И гледам дека има околу 70 луѓе кои се залагаат овие луѓе да бидат ослободени. Станува збор за луѓе кои би колеле нечии деца. Само имајте го тоа на ум. Не рекол некој или кажал, овој или оној ние веќе го имаме запишано како доказ – рече Вучиќ и додаде:

Што да правите, има различни луѓе. Ако ви ја кажам причината, нема да ми верувате. Зборот е базиран на нешто лажно што би можеле да го прочитаат некаде. А каде можете да претпоставите.