Планот на Трамп за Газа вклучува заборавен политичар со нарушен углед

Поранешниот британски премиер Тони Блер, кој е вклучен во мировниот план на американскиот претседател Доналд Трамп за Газа, веќе беше медијатор на Блискиот Исток. Сепак, неговиот углед беше нарушен со неговото учество во војната во Ирак во 2003 година, во која ги поддржа САД.Откривајќи го својот план за ставање крај на војната во Газа, Трамп објави дека 72-годишниот поранешен лидер на Лабуристите ќе биде дел од „мировен комитет“ кој ќе надгледува преодна влада во Палестина. Комитетот ќе го води самиот Трамп.Според Санам Вакил, директор на програмата за Блискиот Исток во тинк-тенкот „Чатам Хаус“, Тони Блер, британски премиер од 1997 до 2007 година, бил централен за креирањето на планот на Трамп.Тој веќе има бројни контакти во регионот.Поранешниот британски лидер ја посети Белата куќа во август со зетот на Трамп, Џаред Кушнер, за да презентира план за ставање крај на смртоносниот конфликт на палестинската територија, потсети експертот во интервју за АФП.„Тони Блер се обиде да ја добие поддршката од арапските лидери. Тој ужива доверба кај лидерите на земјите од Заливот“, рече Вакил.Блер веќе има бројни контакти и богато искуство во регионот. Откако ја напушти Даунинг стрит, до 2015 година беше специјален пратеник на меѓународниот квартет за Блискиот Исток, кој го сочинуваат Европската Унија, Русија, Обединетите нации и САД.Тој беше посредник во мировните преговори и одговорен за поттикнување на развојот на палестинската економија и институции. Сепак, ова не беше успешно бидејќи мировниот процес беше замрзнат.„Тој отсекогаш имал посебно место во неговото срце за овој недовршен проект за решавање на овој конфликт“, изјави за „Вашингтон пост“ во саботата поранешниот израелски премиер Ехуд Барак, кој беше на функцијата на почетокот на првиот мандат на Блер.Милиони демонстранти излегоа на улиците на Лондон во 2003 година.Но, мислењата за враќањето на Блер на Блискиот Исток се поделени. „Тоа е апсолутно ужасна идеја“, рече палестинскиот функционер Мустафа Баргути од Палестинската национална иницијатива.„Неприфатливо е да се покани странец да управува со палестинските работи во Газа“, рече тој за Си-Ен-Ен, истакнувајќи го „угледот“ на Блер од инвазијата на Ирак во 2003 година.Неговиот углед беше нарушен од одлуката да влезе во војната. Милиони демонстранти излегоа на улиците на Лондон во 2003 година, обвинувајќи го дека лаже за недокажаното присуство на оружје за масовно уништување во Ирак.Многумина во Британија, како и на Блискиот Исток, сè уште не му простиле, а тој никогаш не се извинил. „Барем можеме да признаеме дека го отстранивме деспотот Садам Хусеин од власт во Ирак во обид да воспоставиме демократија“, изјави Блер во интервју за АФП во 2023 година.Избран на функција три патиСпецијалниот известувач на ОН за состојбата со човековите права на окупираните палестински територии, Франческа Албанезе, исто така не го одобрува враќањето на поранешниот британски премиер. „Тони Блер? Нема шанси!“, напиша таа на социјалната платформа X.„Скрстете палци за Палестина. Можеби можеме да се сретнеме во Хаг?“, додаде таа, осврнувајќи се на Меѓународниот кривичен суд. Неговите критичари веруваат дека треба да му се суди за воени злосторства поврзани со инвазијата на Ирак.Сепак, тој беше еден од најпопуларните премиери на Велика Британија, избран три пати, во 1997, 2001 и 2005 година, во атмосфера на оптимизам и економски просперитет. Покрај тоа, тој успеа да постигне мировен договор во Северна Ирска во 1998 година по три децении крвав конфликт.

