Пластичниот хирург зборуваше за изгледот на Џим Кери: Луѓето со денови зборуваат за теоријата на заговор, експертот сега објасни (фото)

Откако ретко се појавуваше во јавноста, актерот Џим Кери предизвика низа коментари со своето појавување на доделувањето на филмските награди „Цезар“ во Париз на 27 февруари. Многу од обожавателите на 64-годишниот актер го опишаа како „непрепознатлив“, поттикнувајќи шпекулации за естетска хирургија. Сепак, пластичниот хирург д-р Рафи Ховсепијан ги анализираше фотографиите за „Радар онлајн“ и заклучи дека промените на лицето на Кери не укажуваат на радикални процедури.

Анализа на изгледот и коментари од експерти

Д-р Ховсепијан ги спореди фотографиите на Кери од доделувањето на наградите со оние од 2024 година, разгледувајќи ја клучната анатомија на лицето. Во врска со горниот дел од лицето, тој изјави дека челото и веѓите на актерот изгледаат „во согласност со нормалното стареење кај мажите , а не како резултат на хируршки промени“.

Тој дошол до сличен заклучок за пределот околу очите, каде што забележал „благ оток и опуштање на кожата во согласност со возраста“, додавајќи дека нема докази за операција на очните капаци. Според него, промените веројатно се резултат на „природно губење на волуменот и истенчување на кожата“.

Централниот дел од лицето на Кери предизвика најголема дискусија на Интернет. Д-р Ховсепијан изјави за „Радар онлајн“ дека „најзабележливата промена“ била видлива во пределот на образите и забележал „малку зголемена полнота“.

Тој објасни дека ова може да се должи на умерената употреба на хијалуронски филери или привремено оток ако третманите се направени неодамна. Во исто време, тој предупреди дека зголемувањето на волуменот во средниот дел од лицето може да ги омекне машките црти на лицето, кои се „идеално порамни и подефинирани“ кај мажите.

Анализирајќи го долниот дел од лицето, хирургот забележал „ одредено омекнување на линијата на вилицата во споредба со претходно “, додавајќи дека тоа е „ исклучително честа појава при стареење “. Тој ги отфрли шпекулациите дека некоја процедура тргнала наопаку, велејќи дека нема докази за тоа.

Природно стареење со можни суптилни корекции

Некои обожаватели го споредуваат Кери со Мики Рурк, актер познат по бројни естетски операции. Д-р Ховсепијан не се согласува со таа споредба и нуди поедноставно објаснување.

Тој го опишува Кери како „маж во шеесеттите години со природно структурно стареење и можеби умерено естетско одржување, чиј изглед може да изгледа различно под одредено осветлување“. Тој нагласи дека фотографиите од црвениот тепих можат да ја нарушат вистинската слика бидејќи не се направени под контролирани клинички услови.

Доколку Кери имал некои интервенции, д-р Ховсепијан верува дека тие биле многу „конзервативни“ и дека веројатно биле „суптилни волуметриски интервенции“ . Тој тврди дека целта на ваквите процедури е да се „зачува карактерот“ и додаде дека лицето на Кери „сè уште се движи природно и го задржува својот идентитет“, што укажува на воздржаност, а не на драстични промени.

Долга пауза и враќање во Холивуд

Една од причините за бурните реакции на јавноста лежи во фактот што Кери, откако беше една од најголемите холивудски ѕвезди во деведесеттите и почетокот на 2000-тите, долго време се повлече од глумата.

Во последните години, публиката најчесто го гледаше во улогата на д-р Ив „Егман“ Роботник во филмовите „Соник ежот“ од 2020 година, како и во продолженијата од 2022 и 2024 година. Во тие филмови, неговиот изглед е адаптиран на ликот на луд научник, поради што неговото појавување во јавноста без маска може да изгледа необично.

Самиот Кери објасни на свој стил зошто се вратил на глумата. Во едно интервју од декември 2024 година, тој се пошегува за себе. „Се вратив во овој универзум затоа што, пред сè, можам да играм гениј. Што е малку претерано“, рече тој, додавајќи: „И знаете, купувам многу работи и, патем, ми требаат пари“.

