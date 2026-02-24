Платата од 600 евра на чекор до гласање во Собранието

0 SHARES Сподели Твитни

Минималната плата од 600 евра денеска е пред собраниска расправа, откако Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за минимална плата е ставен на дневен ред на Комисијата за економски прашања, труд и енергетска политика.

Со предложените измени се предвидува минималната плата во Република Македонија да биде утврдена на 600 евра. Предлогот влегува во прво читање, што е прва фаза од законодавната постапка.

Овластен предлагач е претседателот на Социјалдемократски сојуз на Македонија, Венко Филипче, а како предлагачи се потпишани и повеќе пратеници.

Истиот текст на предлог-законот ќе биде разгледан и од Законодавно-правната комисија, по што, доколку добие поддршка, ќе следува понатамошна процедура и можност за гласање на пленарна седница.

Расправа за минималната плата од 600 евра доаѓа во период на зголемени трошоци за живот и барања за подобрување на стандардот на работниците, а исходот од денешната седница ќе покаже дали предлогот ќе продолжи кон финално усвојување.

Доколку предлогот ја помине комисиската фаза, следен чекор е второ читање и гласање во Собранието, каде што ќе се одлучи дали 600 евра ќе стане новата законска минимална плата.

