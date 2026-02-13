Платени 3,7 милиони за 15 минути со Бели-бег: Луѓето во шок на што се согласи ѕвездата на Сулејман Величествениот (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Сите имаме актери или јавни личности на кои им се восхитуваме до тој степен што би направиле речиси сè за да бидеме во нивна близина, дури и за момент. Единственото прашање е – каде е границата помеѓу фасцинацијата и опсесијата?

За една жена од Турција, нема граници. Неодамна потрошила огромни 3,7 милиони долари за само 15 минути да седи до својот омилен актер, Бурак Озџивит.

15-минутен состанок што чини богатство

Иако седеа еден до друг, двајцата не се допираа, но самиот момент на блискост беше доволен за оваа дама да го смета искуството за непроценливо.

A rich woman paid 3.7 million for just 15 minutes sitting next to Turkish actor Burak pic.twitter.com/thCYA8Qscc— Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) February 11, 2026

За оваа пригода, Бурак избра класично бело сако, комплетно со црно марамче во џебот, кое совршено се вклопуваше со целокупниот изглед заедно со елегантни црни панталони. Од друга страна, дамата блескаше во свилена облека и скап накит. Таа посвети особено внимание на деталите – ја крена раката за да покаже луксузна нараквица, ставајќи ја во преден план на фотографијата.

Луксуз, гламур и момент за паметење

Оваа кратка средба покажува колку далеку можат да одат поединците за да бидат во присуство на своите идоли. И додека многумина од нас сонуваат за такви средби, малкумина би биле спремни да платат милиони за само неколку минути интеракција.

Бурак Озџивит остана професионален и дистанциран, додека богатата дама уживаше во секој момент , знаејќи дека тоа е искуство што ќе го памети засекогаш. За неа, тие 15 минути вредеа секој денар – момент на гламур и средба со нејзиниот омилен актер што засекогаш ќе остане врежан во нејзиното сеќавање.

