ПЛАТИВ 175.000 долари ДА ПОРАСНАМ 10 СЕНТИМЕТРИ Ми вградија прачки, но тоа низ што поминувам не би го посакал ни на НЕПРИЈАТЕЛ

Колумбискиот инфлуенсер Џеферсон Косио (29) платил 175.000 долари за да „порасне“ од 172 сантиметри на 182. Пред четири месеци, тој имаше операција за издолжување на екстремитетите – која вклучуваше кршење на нозете , вградување метални шипки и полека нивно истегнување . И додека шипките полека ги раздвојуваа неговите коски за да ги истегнат, болката стана толку силна што почувствува дека ќе се онесвести . Вели дека спие само околу два часа навечер, бидејќи болката постојано му го прекинува сонот.

– Многу сум нервозен, сакам ова да заврши, но не е можно. Обично спијам четири до шест часа, но во последните 11 или 12 дена спиев само околу два часа, најмногу. И постојано се прекинува на секои 15 до 20 минути поради болки во нозете. Пробав апчиња за спиење, но не ми помагаат. Болката ме буди и се чувствувам уништено – вели Косио, кој има 11,1 милиони следбеници на Инстаграм.

– Можеби ќе дојде до тој степен што моето тело повеќе нема да може да го поднесе ова и нема да можам повеќе да се справувам со болката – додава тој.

Козио рече дека платил помеѓу 200 и 700 милиони колумбиски пезоси за лекувањето, што е околу 50.000 до 175.000 долари , во Богота, главниот град на земјата. Операцијата вклучуваше кршење на коските и потоа вметнување магнетни шипки и игли на секој крај.

Уредите му стојат во нозете четири месеци , продолжувајќи ги за еден милиметар со помош на далечински управувач.

Тие имале операција за да ги отстранат на 25-ти јануари, а потоа ќе започнат со рехабилитација каде тој повторно ќе научи да оди и да трча.

На неодамнешните видеа, тој најчесто е прикажан во инвалидска количка – во која треба да остане додека коските на нозете му се издолжуваат . Лекарите исто така препорачуваат пациентите да следат здрава исхрана и да земаат додатоци на калциум за да им помогнат на коските да зараснат побрзо .

Болницата за специјална хирургија во Њујорк проценува дека процедурите за издолжување на екстремитетите имаат стапка на успех од 95 проценти . Болницата ги наведува малите компликации како лузни и вкочанети зглобови како вообичаени ризици и вели дека сериозните компликации се ретки.

Хирургот кој го оперираше Коси истакна дека операцијата обично се користи за прилагодување на малформациите кои оставаат еден екстремитет подолг од другиот , или кога пациентот ќе изгуби дел од екстремитетот во несреќа. Сепак, лекарите процениле дека бројот на мажи кои се подложуваат на естетска операција за издолжување на екстремитетите е двојно зголемен само во последните три години, иако тоа е скап третман.

Козио рече дека дознал за процедурата откако имал проблем со нозете.

„Пред две години имав проблем со стопалото за кој навистина не сакам да зборувам бидејќи е многу личен“, рече тој. „Но, една од работите што имаше најголемо влијание врз мене беше истегнување на нозете. Го разгледав, се сретнав со некои луѓе и дознав дека – да, постои“.

Неговиот хирург рече дека инфлуенсерот ќе може да ги извршува своите секојдневни активности како и обично кога ќе закрепне , како што се одење, вежбање и играње фудбал.

