Платите пораснаа за над 10,5%, а државниот и јавниот долг се намалени за првпат по долго време, вели Мицкоски

Премиерот Мицкоски, денес, одговарајќи на новинарско прашање, ги коментира најновите податоци од Државниот завод за статистика во врска со информација за движењето на платите, при што изјави дека никогаш не можете да бидете задоволен од висината на приходите, односно на платата, и секогаш, како Влада, треба да работиме повеќе за да обезбедиме дополнителни средства или да обезбедиме таква средина за бизнисот да се развива, за да можат работниците да добијат повисока плата.

„Видете, прво, никогаш не можете да бидете задоволен од висината на приходите, односно на платата, и секогаш, како Влада, треба да работиме повеќе за да обезбедиме дополнителни средства или да обезбедиме таква средина за бизнисот да се развива, за да можат работниците да добијат повисока плата“, вели Мицкоски.

Токму со ваквите податоци од статистика, се распрснуваат како меур тезите на опозициската партија СДСМ дека платата не растела, долгот се зголемувал и дека Владата ги задолжила дури неродените генерации, рече премеирот и дополни дека вчера Државниот завод за статистика објави податок дека и бруто и нето платата во јули е за повеќе од 10,5% поголема од јули 2024 година.

„Но, она коешто е важно е дека сите оние тези на СДСМ, дека платата не растела, дека долгот се зголемувал, дека сме ги задолжиле неродените генерации со седум милијарди итн. полека но сигурно, како меур од сапуница, се распрснуваат. Имено, вчера Државниот завод за статистика објави податок дека и бруто и нето платата во јули е за повеќе од 10,5% поголема од јули 2024 година, којшто, впрочем, беше и прв месец од оваа Влада. Така што тезата на СДСМ дека платите не само што не растеле, туку и се намалувале, не држи вода“, вели Мицкоски.

Премиерот Мицкоски нагласи дека на крајот од вториот квартал заклучно со месец јули 2025 година, за прв пат после многу време и државниот и јавниот долг се намалени, едниот за 4%, другиот за 2,7%.

„Исто така, СДСМ има уште една теза, повторно лажна, а тоа е дека сме ги задолжиле неродените генерации. Министерството за финансии излезе со јасен дијаграмски приказ колкав е процентот на државниот и јавниот долг од бруто-домашниот производ, и многу лесно можете да забележите дека на крајот од вториот квартал, заклучно со месец јуни 2025, за првпат после многу долго време, и државниот и јавниот долг се намалени едниот за 4%, другиот за 2,7%.

Така што уште една теза на СДСМ дека сме ги задолжиле неродените генерации паѓа во вода. Мојата препорака до нив, би била да бидат конструктивна опозиција, да научат од грешките во минатото да не ги повторуваат, и набргу од денес да бидат фактор којшто ќе им служи на граѓаните, пред сè“, рече премиерот Мицкоски.