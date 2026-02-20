Платформата против корупција: Изборот на јавен обвинител не е политичка одлука, изјавите на премиерот може да влијаат на процесот

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата информира дека со внимание го следи процесот за избор на нов државен Јавен обвинител, па оттука е и нивната реакција на изјавите на премиерот Христијан Мицкоски, кој рече дека само обвинителката Ленче Ристоска единствено испаднала од владиниот список на кандидати за позицијата.

Советот на јавни обвинители даде позитивно мислење за четворица кандидати кои ги исполнуваат законските услови и предметот е доставен во понатамошна постапка до Владата, па оттука, од Платформата сметаат дека од овој момент одговорноста за зачувување на кредибилитетот на постапката е кај извршната власт.

„Во таа насока, укажуваме дека јавни изјави на Претседателот на Владата, со кои однапред се исклучуваат одредени кандидати, во фаза кога Владата сè уште нема донесено одлука, создаваат ризик од политичко влијание врз процесот. Особено имајќи предвид дека станува збор за кандидати за кои веќе е утврдено дека ги исполнуваат законските критериуми, ваквите изјави можат да ја нарушат довербата во еднаквиот третман и во интегритетот на постапката. Изборот на државен јавен обвинител не е политичка, туку институционална одлука со значајни последици врз владеењето на правото и системот на кривична правда“, стои во реакцијата.

Оттука, очекуваат Владата да постапува одговорно, да се раководи исклучиво од законските критериуми и стручните оценки, и да обезбеди транспарентност во носењето на конечната одлука.

„Во контекст на тековните предизвици поврзани со борбата против корупцијата и организираниот криминал, изборот на државен јавен обвинител има суштинско значење за обезбедување професионалност, суштинска амбиција за реформи и подобрување, и институционална независност во работењето на обвинителството. Затоа, секоја јавна комуникација поврзана со оваа постапка треба да придонесува кон зајакнување, а не кон релативизирање на довербата во процесот кој е утврден со закон“, се вели во реакцијата.

Во таа смисла, потсетуваме дека и во последните извештаи на Европската комисија за напредокот на Македонија, каде се нотираат забелешки поврзани со потребата од „јакнење на независноста, професионалноста и ефикасноста на јавното обвинителство, како и од доследно почитување на процедурите во клучните именувања“.

Оттука, особено е важно постапката за избор на државен јавен обвинител да се спроведе на начин што ќе покаже институционална зрелост и јасна дистанца од какви било политички влијанија, во согласност со европските стандарди и преземените обврски.

„Платформата нема да навлегува во оценка на поединечни кандидати, но јасно укажува дека одговорноста за интегритетот на овој процес е директно на Владата. Очекуваме одлуката да биде јавно, детално и аргументирано образложена врз основа на однапред утврдени и мерливи критериуми. Секое отстапување од принципите на професионалност, еднаков третман и транспарентност ќе значи сериозно нарушување на довербата во постапката и дополнително ќе ја поткопа довербата во независноста на обвинителството“, наведено е во реакцијата.

Инаку, премиерот Христијан Мицкоски синоќа во интервју на „Канал 5“ рече дека на владината листа сега се три имиња, а меѓу нив не е и бившата обвинителка од СЈО, Ленче Ристоска.