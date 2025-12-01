„Плачев од студ, а солзите се претворија во мраз“ Во овој град, температурата паѓа на -64°C во зима, не можете ни да одите нормално до продавница (фото/видео)

0 SHARES Сподели Твитни

Без разлика дали е премногу жешко, ладно или дождливо, во Македонија секогаш има причина да се воздивне и малку да се пожали на времето. Се согласувате ли? Сепак, иако овде често е ладно и дождливо, всушност немаме толку лошо време. Не е како да се бориме со жештината на Кувајт Сити на Блискиот Исток, најжешкиот град во светот. Таму, температурите достигнуваат неподносливи 55°C, птиците буквално паѓаат од небото, а клима уредите се инсталирани на улиците, толку жешки колку што се.

Исто така, можеме да имаме среќа што не живееме во најстудениот град во светот , каде што температурата може да падне до -64°C, а ризикот од смрзнатини е постојан придружник. Оваа ледена локација е Јакутск во Сибир, Русија. Градот е изграден на траен пермафрост, што значи дека земјата е замрзната засекогаш. Како тоа да не е доволно, во текот на зимата градот има помалку од четири часа дневна светлина , а видливоста е исклучително лоша, помалку од пет метри.

И покрај исклучително тешките услови за живот, во градот живеат повеќе од 355.000 луѓе , а жителите не само што преживуваат, туку всушност и напредуваат. Еве како го прават тоа.

Какво е времето во Јакутск?

Како што слушнавме, Јакутск е неверојатно ладен, со температури кои остануваат далеку под -20°C од ноември до февруари, а просечната декемвриска температура е -37°C. Температурата еднаш паднала на рекордни -64,4°C (во февруари 1891 година), а во јануари 2023 година, градот го доживеал најстуденото време во последните две децении со -62,7°C.

Сепак, има одредено олеснување за жителите. Веќе во април времето почнува да се подобрува, кога живата конечно преминува 0°C, а во јуни и јули може да биде сосема поинаква приказна, со летни температури кои достигнуваат 40°C.

Топлата сезона трае приближно од мај до септември, а најстудениот период е јануари. Покрај смртоносните ниски температури, жителите се соочуваат и со појава на замрзната магла, кога воздухот е толку ладен што топлиот воздух воопшто не се крева.

Како луѓето го издржуваат студот од -42°C?

Живеењето во најстудениот град на светот е предизвик, но луѓето што живеат таму се адаптирале. Секако, во Јакутск се неопходни многу слоеви облека, но сепак, се препорачува да не се излегува надвор во екстремни услови. А оние што мораат, не треба да бидат надвор повеќе од 10 до 20 минути.

Кјун Б, која целиот свој живот го поминала во Јакутск, на TikTok покажува како изгледа секојдневниот живот и како успева да се справи со суровите услови. Во еден клип, каде што ја покажува својата утринска рутина, Кјун открива што облекува пред да излезе надвор: термо облека, волнени штитници за потколеници и чорапи од камила волна за заштита на глуждовите и стапалата, тесни панталони, две тесни јакни, шал, капа и традиционални ракавици и чизми за заштита на екстремитетите од смрзнување.

Тој вели дека затоа „понекогаш дури и брзото одење до продавницата изгледа како огромен напор“. Според неа, најдобро е да се вози со автомобил. Сепак, поседувањето автомобил е тешко, бидејќи во текот на зимата луѓето мора да го држат во загреани гаражи за да не замрзне маслото и батеријата.

Потребен е и посебен тип автомобил, со шофершајбни кои имаат два слоја стакло за да се спречи замрзнување при возење. Откако автомобилот ќе се изгаси, нема да може да се користи до пролет. Затоа многу луѓе се потпираат на јавен превоз.

Ако мора да излезете надвор, молете се автобусот да биде на време, бидејќи Кјун вели дека е „тешко да се дише“ во тој воздух, и во еден момент почна да плаче од студ – а солзите ѝ се претворија во мразулци.

Исто така, не можете да сметате ниту на брза проверка на телефонот. Користењето мобилен телефон значи соблекување на ракавиците, па затоа повеќето Јакуќани едноставно го избегнуваат тоа.

За среќа, домовите во Јакутск се многу поудобни. Повеќето згради имаат греење 24 часа на ден и две или три влезни врати за да се задржи топлината внатре. Поради пермафростот, куќите се градат на потпорници за да не лежат директно на замрзнатата земја. Овие греди не можат да ја издржат огромната тежина, па затоа нема многу особено високи згради во градот.

