„Плачев со крокодилски солзи“ – Нина Бадриќ искрено за својот приватен живот надвор од рефлекторите „Сето ова е глума и лага“

Нина Бадриќ со години гради успешна кариера без скандали, но малку се знае за нејзиниот приватен живот.

Пејачката неодамна зборуваше за жените и стереотипите поврзани со нив дури и денес во 21 век.

Нина Бадриќ отворено зборуваше за својот живот, но и за општеството во кое живееме. Како што вели, нема примери за углед на јавната сцена, но жените од нејзиниот приватен живот кои имаат тешка приказна секако се едни од нив.

– Секојдневни жени кои се соочиле со тешки работи во животот и кои израснале над таа тешкотија и успеале да останат на нозе и да се грижат за своите деца. Да направат луѓе од нив. Познавам многу такви жени кои ми се фасцинантни – рече Нина.

Пејачката размислуваше за тоа како некои работи се прикажуваат јавно и призна дека не е сè така.

– Сè што гледате јавно е глума и голема лага. Уште како дете бев омилен во општеството, и во градинка и во училиште. На море, кога оди екипата, сите секогаш прашуваат кога ќе дојдам. Секогаш сум бил типот на кој се обраќам за глупости. Важно ми е во текот на мојот живот да не ја изгубам вистинската радост на душата и искрената насмевка на дете, како што луѓето сакаат да ми кажуваат. Кога тоа ќе се случи, не дај Боже, ќе знам дека животот ме згазил – открива пејачката.

Таа се надоврза на фактот дека сè е маска и зборуваше за тоа каква е всушност улогата на пејачката.

– Работата што ја работам се нарекува шоу-бизнис, ние сме циркуски изведувачи и луѓето доаѓаат кај нас за дел од нивната среќа и за одмор од нивното секојдневие. Вашата работа е да ги облагородите луѓето во текот на тие два часа од концертот и да им дадете малку убавина. Најмалку важно тогаш е како ми помина денот и дали ми се случи нешто навистина грдо. На сцената, морам да им пренесам позитивност на луѓето што дојдоа да слушаат – вели Нина како гостин во емисијата на РТЦГ.

Кога станува збор за емоции, Нина не крие дека лесно се трогнува до солзи.

– Сакам да плачам, а во последните години плачам од среќа. Ги плачев сите солзи поради болката, повеќе немам време за тоа – тврди таа.

Нина, исто така, размислуваше за општеството во кое живееме и вели дека не е среќна затоа што физичкиот изглед на жената секогаш е прв во предвид.

– Ова е доказ дека не сме ги напуштиле некои примитивни рамки, бидејќи денес се чини дека најважно е физичкиот изглед. Ако вредноста на жената е само нејзината физичка убавина, тогаш сега сме уште полоши отколку што бевме пред 100 години. Ниту едно суштество не може да го одреди физичкиот изглед. Човекот е многу повеќе од тоа.

– Кај нас, жената се цени според еден стереотип. Ние на Балканот имаме години за сè. Кога треба да се омажи жената, кога треба да се реализира како мајка, кога треба да стане баба… Ако има едно, каде е другото дете. Ако нема, тогаш нешто не е во ред со неа… Тоа се стереотипите на ова општество – заклучи пејачката.

