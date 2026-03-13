Пленковиќ за новото оружје на српската армија: Нешто вакво никогаш не е видено во Европа

Премиерот на Хрватска, Андреј Пленковиќ денеска во Загреб, во изјава за медиумите се осврна на гласините за новото оружје на српската армија и повтори дека ќе го предупреди НАТО за тоа, но не сакаше да навлегува во детали.

„Такво оружје никогаш не е видено на европска територија“.

Кога станува збор за американското олеснување на санкциите врз руската нафта, премиерот рече дека тоа е нешто што нема да има големо влијание врз цената на нафтата на светските пазари, но ќе овозможи да се финансира руската војна во Украина.

Беше прашан дали овој американски исклучок од санкциите врз руската нафта ќе биде ветер во едрата на унгарските желби руската нафта да поминува низ Јанаф.

„Ве потсетувам дека во 2022 година, по почетокот на агресијата врз Украина, беа воведени исклучоци за некои земји, но денес веќе не е 2022 година. Ако Чешка може да го направи тоа, како не можат Унгарија и Словачка? Поентата е дека руската нафта е 30 проценти поевтина и затоа Унгарците ја сакаат.“

Тој тврдеше дека Јанаф набавува доволно неруска нафта, која се истоварува во Омишаљ и се испраќа преку цевковод до Унгарија и Словачка.