Пленковиќ: Србија e на раб на граѓанска војна

Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ предупреди на Стратешкиот форум во Блед за „суровата политичка реалност“ на Западен Балкан, нагласувајќи дека Србија е на работ на граѓанска војна.

„Србија е на работ на граѓанска војна“, рече премиерот Андреј Пленковиќ на панел-дискусија со премиерите на Словенија, Албанија и Црна Гора, објави N1.

Темата на панелот беше понатамошно проширување на Европската Унија.