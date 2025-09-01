Пленковиќ: Србија e на раб на граѓанска војна

Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ предупреди на Стратешкиот форум во Блед за „суровата политичка реалност“ на Западен Балкан, нагласувајќи дека Србија е на работ на граѓанска војна.
„Србија е на работ на граѓанска војна“, рече премиерот Андреј Пленковиќ на панел-дискусија со премиерите на Словенија, Албанија и Црна Гора, објави N1.
Темата на панелот беше понатамошно проширување на Европската Унија.
„Ја имате Северна Македонија, која е блокирана. Ја имате Србија, со повеќе од две години најголеми, најсилни и најсериозни внатрешни немири и демонстрации, на работ на граѓанска војна“, почна да набројува хрватскиот премиер.
„Ја имате Босна и Херцеговина, со Додик кој со години го влече одвојувањето или неодвојувањето, и бум, тој е надвор. Ја имате Бањска, која помина во 2023 година без никаква сериозна забелешка или артикулација од никого во ЕУ, се преправаме дека не се случило. Тоа е реалноста“, рече тој.
„Мораме да бидеме навистина трезвени во врска со проширувањето и променливиот глобален контекст. Јас сум за проширувањето, мислам дека сите се обидуваат да се приклучат, но треба политички да се стабилизираат“, изјави тој.