Плескавички од тиквички: Рецепт што им се допаѓа на сите (ВИДЕО)

Сезоната на тиквички е сè уште во тек

Потребно е:

2 јајца

2 лажици лебни трошки

4 лажици гриз

1/2 прашок за пециво

масло, мелен пипер, сол

1 лажица гранулиран лук

малку слатка пиперка

Подготовка:

