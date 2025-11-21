Плутон во Водолија носи тектонски промени до 2044 година: 3 знаци го менуваат животот од корен

0 SHARES Сподели Твитни

Плутон, планетата на трансформацијата, ќе престојува во Водолија до 2044 година, што значи дека во следните 20 години ќе го промени светот од корен. Оваа астролошка констелација ќе има силен ефект врз Близнаци, Вага и Водолија.

Плутон во Водолија до 2044 година носи еден од најважните периоди во човечката историја. Плутон влегува во знакот на Водолија на секои 248 години, претставувајќи историски пресвртници.

На лично ниво, Плутон во Водолија бара од секоја личност да се ослободи од внатрешните синџири, стравот од осудување, потребата да припаѓа по секоја цена и старите ментални обрасци. Луѓето ќе почувствуваат силен импулс да бидат свои, да размислуваат поинаку, да им се спротивстават на правилата што ја ограничуваат душата.

Периодот до 2044 година го означува крајот на ерата на тајните, па сè што е скриено ќе излезе на површина. Плутон во Водолија ја менува колективната свест, подготвувајќи го човештвото за нова епоха, во која технологијата, духовноста и човештвото мора да најдат заеднички јазик.

Во основа, ова е време кога светот поминува низ „ресетирање“, бидејќи стариот свет исчезнува, а новиот штотуку се појавува.

Плутон во Водолија ќе има влијание врз сите знаци, но повеќе врз Водолија, Близнаци и Вага.

ВОДОЛИЈА

Отсекогаш сте се чувствувале како да не припаѓате на времето во кое се наоѓате. Престојот на Плутон во вашиот знак до 2044 година ќе донесе сеопфатни промени на лично, деловно и духовно ниво. Плутон во Водолија го менува вашето разбирање за љубовта, а работните места сè повеќе ќе имаат врска со новите технологии.

БЛИЗНАЦИ

Плутон престојува во вашата деветта куќа, што значи дека во следните 20 години целосно ќе ги промени вашите верувања. Многу Близнаци ќе го променат својот поглед на светот, што ќе доведе до сосема поинаков начин на живот. Во исто време, ова е можност да патувате до најоддалечените места каде што можете да се „пронајдете“.

ВАГА

Плутон во петтата куќа го менува вашето разбирање за љубовта. Поради влијанието на Плутон во Водолија, ќе го доживеете концептот на љубов и припадност сосема поинаку, бидејќи слободата ќе ви биде најважна во врската. Оваа позиција на Плутон може да ги условува и кармичките познанства.

