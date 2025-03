Побаран притвор за Крешник Бектеши

0 SHARES Сподели Твитни

Обвинителството побара притворен период од 30 дена за поранешниот министер за економија Крешник Бектеши и за уште три водечки лица од Министерството за економија, според информации од истрагата проследени до Пресс 24. Меѓу тие што се наоѓаат на листата за оваа мерка е поранешната државна секретарка Размена Цекиќ, како и раководителот Беким Хаџиу. Овие поединци се првите четворица за кои е покрената истрага и предложен е притвор од 30 дена, а во рамките на поголема истрага што опфаќа повеќе од 20 осомничени лица. Претходно, таква мерка беше исконтролирана само за седум полициски службеници поврзани со случајот. Вечерта во судот се појавиле и тројца поранешни градоначалници на Кочани.

