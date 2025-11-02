Победникот на „Големиот брат“ брутално претепан: „Ме нападнаа затоа што сум геј“

0 SHARES Сподели Твитни

Натпреварувачот во реалното шоу објави фотографии на кои се гледа како е удиран.

Победникот на „Големиот брат“ за 2018 година , Камерон Кол, ги шокираше своите следбеници откако откри дека бил жртва на брутален хомофобичен напад.

Камерон објави две трогателни фотографии на Инстаграм, на едната е прикажан како лежи во кревет со видлива модринка под окото, додека на другата се гледаат исеченици и модринки на лицето.

Роденденот се претвори во кошмар

Младиот победник во ријалити шоу објасни дека бил нападнат за време на неговата роденденска забава:

„Имав прекрасен роденден опкружена со љубов, но сепак се соочив со луѓе кои избраа омраза и насилство! Ме таргетираа со хомофобија и навреди, а подоцна ме нападнаа кога бев сама.“

Тој додаде дека тој момент целосно го потресол:

„Ме потресе. Се чувствував ранливо на начин на кој никој не треба да се чувствува, особено не само затоа што постои и е мое. Му сум благодарен на мојот пријател што се грижеше за мене, но никогаш не требаше да дојде до тоа.“

Порака за поддршка до сите маргинализирани групи

Камерон заклучи дека оваа ситуација оди подалеку од неговиот личен случај:

„Но, еве што сфатив: ова не е само за мене, ниту само за ЛГБТК+ заедницата. Ова е за секое малцинство, секој маргинализиран глас, секој на кого му е кажано дека не припаѓа. Политика, влада, луѓе – тие сакаат да нè поделат, но нема да победат.“

