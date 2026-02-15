0 SHARES Сподели Твитни

Необичниот „чивајлер“ привлече повеќе од шест милиони прегледи за само два дена.

Необичното куче привлече внимание со својот изглед, а видеото на TikTok има милиони прегледи.

Тоа е истото куче што го цртавме кога бевме во градинка. Вака корисниците на TikTok на шега го опишаа ова многу необично милениче кое изненади толку многумина со својата гротескна фигура. Некои заклучија дека дошло на свет од татко ротвајлер и мајка чивава.

@ong.grim AIN’T NO WAY, WTF! #funny #animal #dog #fyp ♬ original sound – ong.grim

Едноставно е невозможно да се претпостави кои раси се измешале, но видеото од тоа куче стана хит на споменатата социјална мрежа со повеќе од шест милиони прегледи за само два дена.

Секако, на некои им текна дека авторот на видеото си играл со вештачка интелигенција, но сè укажува на фактот дека тој навистина наишол на ретка мешавина од премногу тенки нозе и премногу мала глава во однос на остатокот од телото.

Поради оваа причина, некои признаа дека биле тажни додека го гледале видеото бидејќи имале впечаток дека „Чивејлерот“ живее во страдање.

The post Побизарно куче немате видено: Многумина се прашуваат дали е вистинско – милиони се шокирани од она што го виделе (ВИДЕО) appeared first on Во Центар.

Пронајдете не на следниве мрежи: